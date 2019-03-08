Şubat ayının gündeminde siyaset ve yerel seçimler vardı

İSTANBUL, () - Yerel seçimlere sayılı günler kala, ittifak halindeki partilerin birbirleriyle olan yarışı medya raporlarına da yansıdı. Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre, şubat ayında 136 bin 174 haberler siyaset gündeminde en çok Cumhur İttifakı haberleri yer aldı. Millet İttifakı ise 52 bin 227 haberin konusuydu.

Medya Takip Merkezi (MTM), şubat ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı. Rapora göre; geçtiğimiz ay medyada en çok ittifak yapan partilerin haberleri yer aldı. Araştırmada, yerel seçim tarihinin yaklaşmasıyla ortak miting çalışmalarına da ağırlık veren partilerin öne çıkan haberleri ve toplumsal olayları incelendi.

Şubat ayı içerisinde, 31 Mart Yerel Seçimleri için kesin aday listeleri belli oldu. Adaylıkları kesinleşen bin 389 belediye başkan adayı seçim kampanyalarına hız verdi. 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 386 belde belediyesinin yeni başkanının belirleneceği 31 Mart sabahı 57 milyon 93 bin 984 seçmen, yerel yönetim kadrolarını seçmek için sandık başına gidecek.

MEDYADA CUMHUR İTTİFAKI HAKKINDA DAHA ÇOK HABER VAR

Şubat ayı içerisinde, AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve çalışma esaslarının belirlendiği bir genelge yayınlandı. 9 maddeden oluşan genelgede hiçbir siyasi partinin simgesi, logosu diğer partinin seçim ofisinde kullanılmaması; aday AK Parti'nin ise "Cumhur İttifakı AK Parti Adayı", MHP'nin ise "Cumhur İttifakı MHP Adayı" ifadelerinin kullanılması gibi maddelere yer verildi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala, ittifak halindeki partilerin birbirleriyle olan yarışı medya raporlarına da yansıdı. MTM’nin yaptığı incelemeye göre, Şubat ayında 136 bin 174 haberler siyaset gündeminde en çok Cumhur İttifakı haberleri yer aldı. Millet İttifakı ise 52 bin 227 haberin konusuydu.

İSTANBUL HAVALİMANI TAŞINMA TARİHİ 5 NİSAN OLARAK AÇIKLANDI

İstanbul Havalimanı'nın transfer programında değişiklik yapıldı. İlk fazı 29 Ekim 2018’de açılan İstanbul Havalimanı’na taşınma tarihi ilk olarak Aralık 2019 olarak açıklanmıştı. Bu tarih daha sonra Mart 2019 olarak değiştirildi. Son olarak ise taşınmanın Nisan 2019’da yapılacağı bilgisi verildi. Taşınma sürecinin 5 Nisan 2019 saat 03:00'da başlayıp, 7 Nisan 2019 saat 00:00'da biteceği duyurulduğu İstanbul Havalimanı’nı bugüne kadar 302 bin 215 kişi kullandı. Açılışı 29 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve ilk tarifeli seferin 31 Ekim’de yapıldığı İstanbul Havalimanı, şubat ayında 21 bin 25 haberin başlığında yer aldı.

TBMM'NİN 29. BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP OLDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ın istifasıyla boşalan meclis başkanlığı koltuğuna geçecek yeni isim belirlendi. TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 336 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni Başkanı oldu. Mustafa Şentop hakkında şubat ayı içerisinde toplam 9 bin 848 haber yansıması tespit edildi.

3. ULUSAL ANTARKTİKA BİLİM SEFERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi'ne yönelik çalışmaların gerçekleştiği 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında, Horseshoe Adası'nda Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde meteorolojik çalışmalar da yapılıyor. Kurulan istasyonlar sayesinde iki yıl boyunca rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, nem, yağış, basınç, kar kalınlığı, global güneş radyasyonu ve güneşlenme süresi gibi meteorolojik veriler elde edilecek.

Medya Takip Merkezi’nin 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ile ilgili yaptığı medya taraması sonucunda konuya ilişkin Şubat ayında medyada toplam bin 895 haberin yer aldığı belirlendi.

