Sualtının ödül avcıları

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme Takımı, sualtının gizemli dünyasını yansıtan kareleriyle sanatı ve sporu bir araya getiriyor. Büyükşehir sporcuları, sualtında çektikleri görüntülerle ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok başarılı dereceler elde ediyor.

Sadece popüler branşlarda değil birçok ekstrem spor dalında da hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün iddialı olduğu alanlardan biri de sualtı görüntüleme. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda başarı elde eden İzmirli görüntü avcıları, sporun güç ve tekniğini sanatsal bakış açısıyla birleştirerek ortaya doyumsuz eserler çıkarıyor.

'TEK ŞANSINIZ VAR'

15 yıl önce sportif dalış amacıyla sualtı macerasına atıldığını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sualtı Görüntüleme Takımı Kaptanı ve Antrenörü Murat Kaptan, sualtı fotoğrafçılığının güzel ve zor yanlarını söyle anlattı:

"Gezdiğim ve gördüğüm yerlerin etkisinde kalarak sualtı fotoğrafçılığını denedim ve bir baktım ki bu iş tutkum olmuş. Ait olmadığımız bir yerde yaşamanın verdiği keyif ve mutluluk. Dünya yüzeyinde göremeyeceğimiz canlıları su altında görüp birlikte yaşamak ve onları belgelemek inanılmaz keyif verici. Hayvanların davranış biçimlerini bilemezseniz iyi bir fotoğraf çekemezsiniz. İyi bir dalgıç olmadan da iyi bir fotoğrafçı olamazsınız. Bir canlıyı çekmeye gittiğimizde sadece bir şansımız oluyor ve ona yaklaşırken ışıkları enstantane ve diyaframı ayarlayarak yanlarına gidiyoruz ve pozisyonumuzu alarak çekim yapıyoruz. Çekim yapar yapmaz da zaten kaçıyor balıklar. Özellikle Malezya, Filipinler ve Kızıldeniz'de çektiğim görüntülerin ardından çocukların denize olan farkındalığını artırmak için okullarda sunumlar gerçekleştirmeye başladım."

'KARABURUN ÇOK ÖNEMLİ BİR BÖLGE'

Dalış eğitmeni Barış Şendemir ise dalışın bir takım gereklilikleri olduğunu vurgulayarak işin püf noktalarını şöyle anlattı:

"Ekipmanla bir dalış gerçekleştiriyoruz. Bu ekipmanı kullanarak canlılarla onların izin verdiği müddetçe yaklaşarak temas ediyoruz. Ben 10 yıldır profesyonel olarak bu işe devam ediyorum. Biz gerekli göstergelerimizi kontrol ederek dalış gerçekleştiriyoruz ve ekip son derece önemli. İlk önce program dahilinde konu belirliyoruz, tür belirliyoruz, maksimum derinlik ve hedef belirliyoruz. Ekibin plan, program ve su altındaki kurallara kesin riayet etmesi gerekiyor. Türkiye'de Akdeniz ve Karaburun'da dalış gerçekleştiriyoruz. Karaburun çok önemli bir bölge. Endemik türleri ve bazen de misafirleri ağırladığımız bir yer. Özellikle son dönemde su altı fotoğrafçıları için önemli bir tür olan deniz tavşanı bu aralar misafirimiz oluyor."

BAŞARILARINI SÜRDÜRÜYORLAR

Murat Kaptan, Barış Şendemir ve Alp Baranok'tan oluşan İzmir Büyükşehir Belediyespor Sualtı Görüntüleme Takımı, İstanbul'da düzenlenen ve Türkiye'nin en prestijli sualtı görüntüleme yarışmalarından biri olan, 17. Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali'nde üç ayrı kategoride 2 birincilik ve 1 ikincilik aldı. Seferihisar'da düzenlenen 'Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda video kategorisinde birinci, genel klasmanda ise dördüncü olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sualtı Görüntüleme Takımı, 'Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali'nde kazandığı ikincilikle ülkemize bu daldaki en önemli dereceyi getirdi. Dünyanın en iyi sualtı görüntü avcılarının katıldığı, 'Sualtı Oscarları' olarak tanımlanan ve 2015 yılında düzenlenen festivalde, Büyükşehir Belediyesporlu Murat Kaptan, ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.



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