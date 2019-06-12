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Su terfi merkezine giren 'gelincik', kesintiye neden oldu

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde iki mahallede meydana gelen su kesintisine, su terfi merkezindeki elektrik panosuna girip, akıma kapılarak, telef olan gelinciğin yol açtığı ortaya çıktı. Keskin'de Maden ve Bozkurt mahallelerinde meydana gelen...

Su terfi merkezine giren 'gelincik', kesintiye neden oldu
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde iki mahallede meydana gelen su kesintisine, su terfi merkezindeki elektrik panosuna girip, akıma kapılarak, telef olan gelinciğin yol açtığı ortaya çıktı.
Keskin'de Maden ve Bozkurt mahallelerinde meydana gelen su kesintisi sonrası belediye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, su boruları ile su terfi merkezinde inceleme yaptı. İncelemede, su terfi merkezindeki elektrik panosu içinde telef olmuş 'gelincik' bulundu. Panoya giren gelinciğin elektrik kablolarını kemirip zarar verdiği, bu sırada akıma kapılıp telef olduğu belirlendi. Gelincik ölüsü, panodan çıkarıldıktan sonra arıza tamir edildi ve iki mahalleye yeniden su verilmesi sağlandı.
'ELEKTRİK TELLERİNİ KEMİRMİŞ'
Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, kesintinin nedenini merak ettiklerini söyleyerek, "Arkadaşlarımız bir türlü kesintiyi bulamadılar. Borular tarandı, su hatlarına bakıldı. En son ana terfi yerine bakıldığında gerçek ortaya çıktı. Bölgemizde gelincik diye bilinen hayvan, deponun havalandırma boşluğundan içeri girmiş. Motorun sesinden korkan hayvan, elektrik tellerini kemirmiş. Arkadaşlar önlemini aldılar ve ilçemize suyu tekrar verdik" dedi.

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