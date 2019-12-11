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Su seviyesi düştü, baraj altında kalan yapılar ortaya çıktı

İSTANBUL'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 35.50 ölçüldü. Çevre sakinleri daha önce...

GENEL 11.12.2019, 12:29
Su seviyesi düştü, baraj altında kalan yapılar ortaya çıktı
İSTANBUL'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 35.50 ölçüldü. Çevre sakinleri daha önce balık avladıkları alanların adeta mera haline geldiği ve hayvanlarını otlattıklarını söyledi.  Büyükçekmece Baraj gölü su havzasında ise düşen su seviyelerinin ardından, zamanla su altında kalan yapılar ortaya çıktı. 

DOLULUK ORANI 35.58 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25"inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olarak ölçülürken, Bu günkü doluluk oranı ise 35.50 olarak tespit edildi.  Doluluk oranı, bu tarihte son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da 11 Aralık 2016 tarihinde yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 37.20 olarak ölçülmüştü. Aynı tarihte 2013 yılında yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 38.71  olarak belirlenmişti. İstanbul'da 10 Aralık tarihinde ölçülen en yüksek su seviyesi ise 2010 yılında yüzde  71.57 olarak kayıtlara geçmişti.

BALIKLARIN YÜZDÜĞÜ ALANLAR "MERA" OLDU  

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Büyükçekmece barajı da kurak geçen sonbahar aylarından nasibini aldı. Barajda doluluk oranı 35.65'e kadar gerilerken, daha önceden suyla dolu ve balıkların yüzdüğü alanlarda koyunlar otlamaya başladı. Düşen su seviyeleriyle birlikte daha önce suların altında olan bazı yapılar da gün yüzüne çıktı. 

"HİÇ BU KADAR DÜŞMEMİŞTİ"

Bölgeye 15 yıldır geldiğini anlatan Mustafa Yılmaz "15 yıldır böyle manzara görmedik. Geçen sene buralarda balıklar yüzüyordu. Şimdi aynı alanlarda hayvanları güdüyorlar. Her geçen gün su seviyesi daha da düşüyor. İnşallah kar ve yağmur yağmaya başlar." dedi.

İstanbul Barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları

Ömerli yüzde 31.28 , Papuçdere yüzde 3.51, Sazlıdere yüzde 34.43, Büyükçekmece yüzde 35.65 , Alibeyköy yüzde 38.14  ,Terkos yüzde 52.05 , Kazandere yüzde 3.86 , Elmalı yüzde 62.04, Darlık yüzde 40.59 ,Istarancalar yüzde 20.99

(FOTOĞRAF)

 

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