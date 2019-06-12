Su Samuru, balık yerken görüntülendi

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir su samuru deniz kıyısında balık yerken görüntülendi.Süleymanpaşa ilçesinin sahil kıyısında gece yarısı gezen bir grup vatandaş, kıyıda bir su samurunun balık yediğini görüp, o anları cep telefonuyla kayda almaya başladı. Bu sırada gelen başka kişiler de görüntü çekerken, su samuru, balığı yedikten sonra gözden kayboldu.Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan su samuru, boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor. Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücüdür. Su samurları, Noktürnal (Gececil) bir tür ve oldukça ürkek olduklarından doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zordur. Yaşamlarını sürdürebilmeleri kolay olmayan su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12- 18 yıl kadar olsa da bu türler için 4 yaşına kadar gelebilmeleri büyük bir şans olduğu biliniyor.

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