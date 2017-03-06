Su Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız: “Su sorunu saatli bir bombadır”

SINIR aşan sular üzerine anlaşma sağlama konusunda ilerleme gerçekleşmesine rağmen uluslararası kabul görecek bir kurallar bütününe ulaşılamaması nedeniyle, ‘Yeni Hidropolitika’ ve ‘Yeni Su Diplomasisi’ kavramları, 21. yüzyılın yeni paradigmaları da dikkate alınarak uluslararası platformlarda tartışılmaya başlandı. Maltepe Üniversitesi de bu konuyu masaya yatırmak için Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde “21. Yüzyılın Su Diplomasisi” konulu bir konferansa ev sahipliği yapacak.DSİ Eski Yöneticisi ve Su Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız’ın konuşmacı olarak yer alacağı konferansta, su diplomasisi, ABD seçimlerinden sonra değişeceği söylenen yeni uluslararası ilişkiler kapsamında çeşitli boyutlarıyla ele alınacak. Konferansta geçtiğimiz yüzyıl boyunca yürütülen su diplomasisinin elde ettiği sonuçlar ve 21. yüzyılda bu alanda duyulan yeni ihtiyaçların çeşitli açılardan ele alınacağını söyleyen Dursun Yıldız, “Orta Asya son 20 yıldır uluslararası sistemin satranç masasında. Orta Asya'nın petrol ve doğal gaz kaynakları bölgenin geleceğinde etkili olmakta. Ancak bölgenin geleceğini su kaynakları yönetimi belirleyecek. Üstelik su sorunu ilerleyen dönemde sadece Orta Asya ile sınırlı kalmayacak, tüm dünya için en yakıcı sorun olacak. Su sorunu deyim yerindeyse insanlık için uzaktan kumandalı bir saatli bombadır” diye konuştu.

“21. Yüzyılın Yeni Su Diplomasisi Konferansı” 24 Mart Cuma günü saat 14:00’de Marmara Eğitim Köyü içinde yer alan Marmara Otel İstanbul’da gerçekleşecek.

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