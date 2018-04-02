Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...

Su kuyusunda, yanmış erkek cesedi bulundu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki boş bir su kuyusunda çürümeye yüz tutmuş, yanmış bir erkek cesedi bulundu. Soruşturma başlatan jandarma, tanınmayacak haldeki cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi. Bugün saat...

Su kuyusunda, yanmış erkek cesedi bulundu
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki boş bir su kuyusunda çürümeye yüz tutmuş, yanmış bir erkek cesedi bulundu. Soruşturma başlatan jandarma, tanınmayacak haldeki cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.
Bugün saat 08.00 sıralarında, kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki sulama kanalı yanındaki 3 metre derinliğindeki boş su kuyusundaki çöpleri temizlemek isteyen çevredeki tarla sahipleri, yanmış bir erkek cesedi görüp, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu kuyunun etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, su kuyusu ve çevresinde inceleme yapıp, delil topladı. Yaklaşık 4 ay önce öldürülüp yakıldığı tahmin edilen tanınmayacak haldeki ceset, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314