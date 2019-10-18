Su kuyusuna düşen koyun, 'gece yarısı' operasyonuyla kurtarıldı

Andaç ARSLANPAY/ÇİFTLİK (Niğde), ()- NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde 15 metrelik su kuyusuna düşen koyun, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çiftlik ilçesinde Bayram Çınar'a ait koyun, 15 metrelik su kuyusuna düştü. Koyunu kendi imkanlarıyla kurtaramayan Çınar, Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, gece yarısı, özel donanımlı teknik malzeme kullanarak, kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Koyun, kuyudan çıkarılarak, sahibine teslim edildi.



