Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, içinde bir miktar su bulunan 10 metre deriliğindeki su kuyusuna düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.Torbalı'nın Ormanköy Mahallesi'nde 10 metre derinliğinde olan ve içinde bir miktar su bulunan kuyuya düşen sokak köpeğinin sesini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, 2 metre genişliğindeki su kuyusunda çalışma başlattı. Çalışmaya, mahalle sakinleri de destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların seferber olduğu kurtarma çalışmalarında, yaklaşık 1 saat sonra sokak köpeği kuyudan kurtarıldı. Gece saatlerinde kuyuya düştüğü tahmin edilen, vücut direncinin düştüğü gözlenen köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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