Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Sinan KORKMAZER/ NEVŞEHİR,() -NEVŞEHİR’in Gülşehir ilçesinde uzun zamandan beri kullanılmayan su kuyusuna düşen kediyi, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Yeni Yaylacık köyünde, 16 yaşındaki Muhammed Emin Kalaycı, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün sosyal medya sayfasına bildirimde bulunarak, dedesi Fevzi Kalaycı’ya ait evin bahçesinde bulunan ve uzun zamandan beri kullanılmayan 20 metre derinlikteki su kuyusuna bir kedinin düştüğünü, kendi imkanları ile uğraş vermelerine rağmen kediyi çıkartamadıklarını belirterek yardım istedi. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri aldıkları bu çağrının ardından saat 22.00 sıralarında kedinin düştüğünün belirtildiği ve uzun zamandan beri kullanılmayan su kuyusuna merdivenle inerek kediyi aradı, ancak bulamadı.

Bu sabah saatlerinde kuyudan miyavlama sesinin duyulduğu yönünde bilginin ulaşması üzerine Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yeniden kuyuya inerek kayıp kedinin duvarın içerisine sıkıştığını gördü ve sıkıştığı yerden çıkartarak sahiplerine teslim etti. Üç günden beri su kuyusunun içerisinde olduğu belirtilen kedi, kuyudan çıkartıldıktan kısa bir süre sonra bahçeden çıkarak gözden kayboldu.

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