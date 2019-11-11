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Su kuyusuna düşen inek öldü
TOKAT'ın Zile ilçesinde su kuyusuna düşen inek öldü.Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılca köyünde yaşandı. Mustafa Sayar'a ait inek otlandığı sırada, köydeki 5 metre genişliğinde, 10 metre derinliğindeki su kuyusunun...
GENEL 11.11.2019, 12:17
TOKAT'ın Zile ilçesinde su kuyusuna düşen inek öldü.Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılca köyünde yaşandı. Mustafa Sayar'a ait inek otlandığı sırada, köydeki 5 metre genişliğinde, 10 metre derinliğindeki su kuyusunun içerisine düştü. İneğin kuyuya düştüğünü fark edenler Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, su kuyusundaki ineği kepçeye bağladıkları ip yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. İneğin düşme sonucu öldüğü belirlendi.
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