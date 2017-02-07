Su kanalına düşen karaca ağla kurtarılıp doğaya bırakıldı

Ayhan ACAR / BARTIN, () - BARTIN'da köpeklerin kovalaması sonucu su kanalına düşen karaca, balık ağı ile yakalanıp kanaldan çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Bartın merkeze bağlı Gökçekıran Köyü mevkisinde yola inen karaca, iddiaya göre sokak köpeklerinin kovalaması sonucu, Devlet Su İşleri'nin yaptığı su kanalına düştü. Kenarlarında 2.5 metre yüksekliğinde duvar bulunan kanaldan çıkamayan karacayı gören Gökçekıran Köyü Muhtarı Ergin Özşan, Bartın doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne haber verdi. Gelen görevliler, çizmelerle kanala girerek karacayı yakalamaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine görevliler balık ağı gererek karacayı yakalayıp kanaldan çıkardı. Ayaklarında ve başında küçük yaralar bulunan karaca, veteriner Tolga Kandıralı'nın uyguladığı tedavinin ardından doğaya bırakıldı.

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