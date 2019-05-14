Su dolu kuyuya düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardı

KANDIRA (Kocaeli), ()- KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde, su dolu kuyuya düşen yaban domuzu, itfaiye ekipleri tarafından vücuduna geçirilen halatla çekilerek kurtarıldı.
Kandıra ilçesi Sarıahmetler köyünde su dolu kuyuya düşen yaban domuzunu gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, yaban domuzunu kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyeciler, halatı yaban domuzunu vücuduna geçirerek su dolu kuyudan çekip, çıkardı. Boğulmaktan kurtarılan yaban domuzunun çıkışıyla birlikte itfaiyeciler kısa süreli panik yaşadı. Yaban domuzu ormanlık alana doğru koşarak uzaklaştı.
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