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Su deposundaki akü hırsızlığı mahalleliyi susuz bıraktı

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Mersinli Mahallesi'nde içme suyu deposundaki akülerin çalınması yüzünden mahalleli 6 saat boyunca susuz kaldı. Salihli'nin 1500 nüfuslu Mersinli Mahallesi'nin içme suyunu sağlayan ve Derbent Mahallesi'nde...

Su deposundaki akü hırsızlığı mahalleliyi susuz bıraktı
MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Mersinli Mahallesi'nde içme suyu deposundaki akülerin çalınması yüzünden mahalleli 6 saat boyunca susuz kaldı.
Salihli'nin 1500 nüfuslu Mersinli Mahallesi'nin içme suyunu sağlayan ve Derbent Mahallesi'nde yer alan, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait su deposundaki otomasyon sistemine bağlı 2 akü, gece kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından çalındı. Akülerin çalınması sonucu otomasyon sistemi devre dışı kalınca, Mersinli Mahallesi'ne 6 saat su verilemedi. MASKİ ekiplerinin çalınan akülerin yerine yeni aküler takmasının ardından mahalleye yeniden su verildi. Jandarma, aküleri çalanları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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