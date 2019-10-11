Su damlaması cinayetinde karar 'iyi hal ve tahrik' inidirimi nedeniyle bozuldu

BURSA'da banyo ve tuvaletinden su damlayan üst kattaki dairenin sahibi Özcan Devrim'i (40) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Aginel'e (37), 16 yaşındaki oğluyla birlikte yargılandığı davada 'iyi hal ve tahrik' indirimiyle verilen 15 yıl hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu. Bölge Mahkemesi, Aginel'in, iyi hal ve tahrik indiriminin kaldırılarak, ömür boyu hapis cezasına çarptırılması gerektiğini bildirdi.Olay, merkez Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi Fen Sokak'ta 4 yıl önce temmuz ayında meydana geldi. Mustafa Aginel, iddiaya göre, banyo ve tuvaletinden dairesine su sızan üst kattaki dairenin sahibi Özcan Devrim ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Mustafa Aginel, Özcan Devrim’i bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Devrim, yaşamını yitirdii. Mustafa Aginel ile kavgaya karışan oğlu M.A. ise gözaltına alınıp, tutuklandı. Mustafa Aginel hakkında 'Adam öldürmek', oğlu M.A hakkında da 'Cinayete azmettirmek' suçundan Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Yargılama sırasında Özcan Devrim'in sahip olduğu kattan, 3 yıldır kendi dairelerine tuvalet ve banyodan su sızdığını ifade eden Mustafa Aginel, "O akşam, kiracının oturduğu dairenin sahibi Özcan Devrim görüşmek için geleceğini söyledi. Saat 23.00 sıralarında cep telefonu ile arayıp geldiğini söyledi. Ben de oğlum ile yanına gittim. Elimi uzattım, kabul etmedi. Küfürler edince uyardım. Sinirlenip bana yumruk attı, aramızda kavga çıktı. Bu sırada oğlum elindeki bıçak ve sopa ile yanımıza geldi. Ben de yere düşen bıçağı alıp kendimizi savunmak için rastgele salladım. Onu bıçakladığımı hatırlamıyorum. Amacım kesinlikle öldürmek değildi" dedi.Mahkeme tutuklu sanık Mustafa Aginel'i önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından cezayı iyi hal ve tahriki indirimiyle 15 yıla düşürdü. M.A. ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.KARAR BOZULDUKararın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, babaya verilen cezayı, iyi hal ve tahrik indirimi yapılmaması gerektiğini bildirerek bozdu. Oğluna verilen cezayı ise onadı. Yeniden yargılanan baba hakkında mütalaa veren savcı, müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, sanık avukatının ek süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.