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Su borusu patladı, asfalt çöktü

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, () - ADANA'da yüksek basınç nedeniyle patlayan içme suyu ana şebeke borusu, bulvarda 1 metre derinliğinde çukur açtı. Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda...

Su borusu patladı, asfalt çöktü

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, () - ADANA'da yüksek basınç nedeniyle patlayan içme suyu ana şebeke borusu, bulvarda 1 metre derinliğinde çukur açtı.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Yüksek basınç nedeniyle patlayan içme suyu ana şebeke borusu, bulvarda 1 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde çukura neden oldu. Yağmurun da etkisiyle bulvarı su bastı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler yolu trafiğe kapatırken, Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de ana şebekeye gelen suyu kesti. Çukura kum döken belediye ekipleri, sürücüleri de farklı yolları kullanması için uyardı. Olayda herhangi bir yaralanmaya yolaçmadı.

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