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Su borularından 10 metrelik ağaç kökü çıktı

MANİSA'nın Demirci ilçesinin Küçükoba Mahallesi'nde basınç problemi yaşanan içme suyu şebekesindeki borulardan 10 metrelik ağaç kökü çıkartıldı. Suyun akışı normale dönerken, ağaç kökünü görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Manisa...

Su borularından 10 metrelik ağaç kökü çıktı
MANİSA'nın Demirci ilçesinin Küçükoba Mahallesi'nde basınç problemi yaşanan içme suyu şebekesindeki borulardan 10 metrelik ağaç kökü çıkartıldı. Suyun akışı normale dönerken, ağaç kökünü görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) Genel Müdürlüğü'nce il genelinde içme suyu hatlarında başlatılan bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, bugün Demirci ilçesi Küçükoba Mahallesi'ndek hatta bakım ve onarım çalışması başlattı. Bölge sakinlerinden şebekeden suyun az geldiği yönündeki şikayetler üzerine yapılan kontrolde, su borularının içinden 10 metre uzunluğunda ağaç kökü çıkarıldı. Ağaç kökünün çıkarılmasıyla az gelen suyun akışı normale döndü. Borulardan çıkan ağaç kökü görenleri şaşırttı.
Küçükoba Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, "Mahallemizde bulunan cazibeli hattan gelen suyumuzun azaldığını fark edince hemen MASKİ'ye bildirdik. Kaynaktan biriktirme deposuna gelen kısımda yapılan bakım sırasında boruların içinden on metre ağaç kökü çıktı. MASKİ yetkilileri, tıkanmış borularımızı yenileyerek bakımlarını yaptı. Bu sayede kesintisiz ve sağlıklı suya kavuştuk" dedi.

FOTOĞRAF

 

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