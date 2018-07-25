Su baskını metro seferlerini durdurdu (1)

Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL, () Bayrampaşa'daki su baskınları nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu.
(FOTOĞRAF)
Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL, () Bayrampaşa'daki su baskınları nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu. (FOTOĞRAF)
25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:09
Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL, () Bayrampaşa'daki su baskınları nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu.
(FOTOĞRAF)
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