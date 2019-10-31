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Su altından Mehmetçiğe selam
HATAY'ın Arsuz ilçesinde Akdeniz açıklarında dalış yapan Osmaniye Ayyıldız Gençlik Eğitim ve Spor Kulübü üyesi balık adamlar, Mehmetçik'e destek pankartı açıp selam gönderdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü...
GENEL 29.10.2019, 16:15
HATAY'ın Arsuz ilçesinde Akdeniz açıklarında dalış yapan Osmaniye Ayyıldız Gençlik Eğitim ve Spor Kulübü üyesi balık adamlar, Mehmetçik'e destek pankartı açıp selam gönderdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen 10 dernek üyesi, suyun 20 metre derinliğine inerek, üzerinde '29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun' ve 'El ele hep birlikte. Dünyanın dört bir yanına barış ve huzur götüren Mehmetçiğe selam olsun' yazılı pankartı açıp, asker selamı verdi. Denek Başkanı Ramazan Tıraş, vatan uğruna şehit olan bütün Mehmetçikleri saygıyla yad etmek amacıyla bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dünyanın farklı noktalarında, bulundukları ülkelerin halklarına huzur ve barış götüren Mehmetçiğe selam durmak adına bu saygı dalışını yaptık. Bu çerçevede vatan uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi, Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz, ruhları şad olsun" dedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen 10 dernek üyesi, suyun 20 metre derinliğine inerek, üzerinde '29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun' ve 'El ele hep birlikte. Dünyanın dört bir yanına barış ve huzur götüren Mehmetçiğe selam olsun' yazılı pankartı açıp, asker selamı verdi. Denek Başkanı Ramazan Tıraş, vatan uğruna şehit olan bütün Mehmetçikleri saygıyla yad etmek amacıyla bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dünyanın farklı noktalarında, bulundukları ülkelerin halklarına huzur ve barış götüren Mehmetçiğe selam durmak adına bu saygı dalışını yaptık. Bu çerçevede vatan uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi, Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz, ruhları şad olsun" dedi.
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