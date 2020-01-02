Su altında en uzun yürüme rekorunun sahibi Bilge'nin hedefi dünya şampiyonluğu

MİLLİ sporcu Bilge Çingigiray, suyun altında 81 metre yürüyerek kırdığı rekor Guinnes tarafından onaylandıktan sonra, yeni hedefinin milli forma altında suyun altında nefes tutma yarışmasında dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Kadınlar su altında nefes tutmada dünya rekorunun 7 dakika 10 saniye olduğunu belirten Çingigiray, "Antrenmanlarda 7 dakika 5 saniye derece yaptım. Şampiyonaya kadar çok çalışıp rekoru kırmak istiyorum" dedi.Tekirdağ'daki bir ortaokulda beden eğitimi öğretmenliği yapan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu sporcusu Bilge Çingigiray, 25 Mart 2019'da bir kadının su altında yürüyeceği en uzun mesafeyi kat etmek için havuza girdi. Rus sporcu Marina Kazankova'nın 69 metre yürüyerek elde ettiği rekoru Türkiye'nin 81 kentinde yaşayan kadınlara armağan etmek için 81 metreye çıkartmak isteyen Çingigiray, rekor gözlemcileri eşliğinde daldı. Havuzda tek nefeste 81 metre yürüyen Çingigiray, rekoru kırdı. Çingigiray'ın rekoru Guinness Dünya Rekorlar Kurumu tarafından onaylandı.Geride bıraktığımız 2019 yılında hedeflerine ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Çingigiray, "Çok mutluyum. Çok uzun zamandır hazırlandığım bir yarışmaydı bu. Bu dalda daha evvel Rus sporcu Marina Kazankova'ya ait olan bu rekoru ülkemize getirdik. Ve 81 ilde yaşayan tüm kadınlarımıza armağan ettik bu rekoru. Rekoru gerçekleştirirken 5 yaşındaki oğlum Doruk Aydın da yanımdaydı. Çok mutluyum ve kendime belirlediğim 2019 yılı için bütün hedeflerimi gerçekleştirmiş oldum. 2020 hedeflerim arasında ise, benim için çok çok önemli olan bir hedef daha var. Bir dünya şampiyonluğunu ülkeme getirmek istiyorum. Ben aynı zamanda su altı sporlarında milli sporcu olarak da yarışıyorum. Bu yıl bütün enerjimi ülkeme bir dünya şampiyonluğu getirmek için harcayacağım" dedi.Çingigiray, rekorunun onaylanmasının ardından yanında bulunan oğlunun ve ailesinin desteğini yüreğinde hissettiğini belirterek, "Ben uzun zamandır bu sporun içerisindeyim, yaklaşık 15'inci yılıma girdim ve oğlum olmadan önce de bu sporun içerisindeydim. Ailem aslında ilk başlarda biraz mistik, biraz da meditasyona yönelik bir spor olduğu için çok sıcak baktılar diyemem, ama zaman ile onlarda yaptığım şeyin ne kadar anlamlı ve ülkemi başarı ile temsil ettiğimi gördüklerinde çok gurur duydular ve sonuna kadar destekliyorlar" diye konuştu.HEDEF NEFES TUTMADA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUBilgi Çingigiray, bu yılki hedefinin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Haziran ayında yapılacak Serbest Dalış Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi. Su altında nefes tutmada dünya rekorunun 7 dakika 10 saniye olduğunu belirten Çingigiray, "Bu şampiyonaya ülkemin milli forması ile katılıp, ülkemi temsil edeceğim. Antrenmanlarda 7 dakika 5 saniye derece yaptım. Şampiyonaya kadar çok çalışıp 7 dakika 10 saniye olan rekoru kırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.