Stoklanan samanın tonu 250 lira

Eser AYDIN/MUŞ, () - MUŞ'taki besiciler, stokladığı samanın tonunu 250 liradan satmaya başladı. Kışın uzun sürmesi halinde ihtiyaç olabileceğini düşünerek depoladıkları samanı çuvallara doldurup pazarda satıyor. Muş'tan daha çok Erzurum, Bingöl ve Ağrı illerine saman gönderiliyor.

Geçen yıl etkili olan yoğun yağış nedeniyle bereketli bir yıl geçirerek bol miktarda ot ve saman stoklayan besiciler, ellerinde kalan stokları satmaya başladıklarını söyledi. Her yılın böyle geçmesi için dua ettiklerini belirten besicilerden Yılmaz Çelik, şöyle dedi:

"Bir kış boyu hayvanlarımıza yedirdiğimiz samanın tonunu 250 liradan satıyoruz. Elimizde tonlarca saman kaldı. Günde 3- 4 kamyon satış yapabiliyoruz. Bu yıl geçen seneye göre özellikle buğday sapından yapılan samanın fiyatı aşırı kar yağmasına rağmen artış olmadı. Elimizde kalan fazla samanları Erzurum, Bingöl ve Ağrı gibi illerden gelen taleplere göre kamyonlarla gönderiyoruz."

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