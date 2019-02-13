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StartersHub’ın girişimleri, melek yatırımcıların gündeminde

İSTANBUL, () - Erken aşama, girişimlerin ürün ve hizmetlerini pazara sunabilmeleri için girişim sermayesi fonları kadar melek yatırımcılar da kritik önem taşıyor. Erken aşamada yüksek risk ve yüksek potansiyel barındıran girişimlere...

StartersHub’ın girişimleri, melek yatırımcıların gündeminde

İSTANBUL, () - Erken aşama, girişimlerin ürün ve hizmetlerini pazara sunabilmeleri için girişim sermayesi fonları kadar melek yatırımcılar da kritik önem taşıyor.

Erken aşamada yüksek risk ve yüksek potansiyel barındıran girişimlere ortak olan melek yatırımcılar, bireysel olarak da girişimi destekleyerek yarının başarılı şirketlerinin temelini oluşturmada kilit rol oynuyor.

Melek yatırımcılar finansal desteğin ötesinde, bilgi birikimlerini, tecrübelerini ve iş ağlarını girişimcilerle paylaşıyor ve yeni girişimlerin daha güçlü bir başlangıç yapmasına yardımcı oluyor. Böylece girişimler daha hızlı ve sağlam adımlarla ilerleyebiliyor, yarattıkları ekonomik değerlerle hem istihdama hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Türkiye’nin hızla gelişen start-up ekosisteminin dinamizmine dahil olan melek yatırımcılar, girişimlerle birebir ilgilenerek, genç girişimcilerin enerji ve vizyonlarını kendi tecrübe ve birikimleriyle birleştiriyor. Geleceği inşa edecek güçlü start-up'lar, girişimciyi, yatırım fonlarını ve melek yatırımcıyı bir araya getiren bu iş birlikleriyle gelişiyor.

YATIRIM TURLARINDA BİR ARAYA GELİYORLAR

Kurulduğu günden itibaren 56 girişime 3 milyon doların üzerinde yatırım yapan StartersHub’ın, teknoloji girişimlerine ulaşmak isteyen melek yatırımcıların dikkatini çektiğini belirten StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, melek yatırımcılarla ilgili şöyle konuştu:

“Teknoloji girişimleri ve melek yatırımcılar arasında bağ kurarak, yatırımların çok daha etkin yönetimini sağlamayı amaçlayan şirketin, üç yılda aldığı toplam 17 milyon dolarlık yatırımın yüzde 20'sinde melek yatırımcıların imzası bulunduğunu belirtti. Kendi yatırım komitesinde de melek yatırımcılar bulunan StartersHub ile yatırım turlarına katılan melek yatırımcılar, kendi iş bağlantılarını bu yolla genişletirken, girişimcilik ekosistemi ve startuplar hakkında daha zengin bir deneyim ediniyor. Bu doğrultuda bugüne kadar StartersHub portföyünden Zeplin, Thread In Motion, Monument, Meditopia, Optiyol, Poltio, Sixa ve Teleporter gibi girişimler, melek yatırımcılardan aldıkları yatırımlarının değerini şimdiden yukarıya çekmeyi başardı.”

 

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