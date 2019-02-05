Stand-up yapan berber

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da, berberlik yapan ve esprili kişiliğiyle tanınan Mehmet Karaköse (33) aynı zamanda sahneye çıkarak stand-up gösteri yapıyor.

Tıraş olmaya gelen müşterileri esprileriyle güldüren Karaköse, özellikle tıraştan korktuğu için babaları tarafından berbere getirilen küçük çocukları mesai arkadaşlarıya birlikte eğlendiriyor. Eğlenceli tıraş yöntemi ile herkesi mutlu eden Karaköse, istek üzerine birkaç yıl önce sahneye çıkarak stand-up gösterisi yapmaya başladı. Talep doğrultusunda ayda iki kez Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi salonunda sahne alan Karaköse, yerel şiveyle yaptığı gösteriyi izlemeye gelenlere keyifli saatler geçiriyor.

'BERBERLİĞİ DE SAHNEYE ÇIKMAYI DA SEVİYORUM'

Gösterilerinde başından geçen konuları esprili bir dille anlatan Karaköse, hem berberlik yaptığını, hem de insanları güldürmeye çalıştığını belirterek, "Berberliği de sahneye çıkmayı da çok seviyorum. Hem insanlar eğleniyor, hem biz eğleniyoruz. Sahne aldığım gösterileri 300- 400 kişi izliyor. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Ben sahneyi seviyorum. Her insanın tutkusu vardır, benim de tutkum insanları eğlendirmek" diye konuştu.

Karaköse, imkanı olması durumunda turnelere çıkarak farklı kentlerde de sahne alarak gösterilerinde insanları eğlendirmek istediğini sözlerine ekledi.



FOTOĞRAFLI