Stajyer avukat Nagihan, babasının kokoreççi dükkanında çalışıyor

İZMİR'de yaşayan stajyer avukat Nagihan Çelik, babası Niyazi Çelik'in işletmecisi olduğu kokoreç dükkanında çalışarak, cübbesini giyeceği günü bekliyor.İzmir'de yaşayan ve bir sene boyunca hazırlandığı üniversiteye giriş sınavlarının ardından 2012 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlayan Nagihan Çelik (23), 2016 yılında mezun oldu. Üç kardeşin ortancası olan Çelik, mezun olduktan sonra hakim olmak için iki kez sınava girdi, ikisinde de kazandı. Ancak Çelik, sözlü mülakatlar aşamasında hakimlik hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Bu sürecin ardından bir hukuk bürosunda avukatlık stajı yapmaya başlayan Çelik, boş vakitlerinde, babası Niyazi Çelik'in işletmecisi olduğu, Bornova ilçesi Yeşilova semtindeki kokoreççi dükkanında çalışmaya başladı. Çelik, tüm Türkiye'de 5 Nisan Avukatlar Günü kutlanırken bir yandan yaklaşık 6 ay sonra giyeceği cübbesinin heyecanını yaşıyor, diğer yandan kokoreççi dükkanında çalışmayı sürdürüyor.Kendisine, Malatya'nın bir köyünden göç edip, İzmir gibi bir metropolde 3 çocuk okutan babasını örnek aldığını belirten Çelik, "O her yaptığı işi sabırla yapıyor ve keyif almadığı bir işte başarılı olamayacağını söylüyor. Öyle ki, seyyar satıcılık yaptığı zamanlarda, müşterileri sürekli kendisini arayıp nerede olduğunu sorup kilometrelerce uzaklıktan kendisinin yanına geliyordu. Bu yüzden dükkanın da ismini 'Alo Neredesin' koydu" dedi.Kız kardeşinin de Türkiye 55'incisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü kazandığını belirten Çelik, "Bunlar hep, babamın azmi sayesinde. Onun kokoreçteki başarısını ben de avukatlık mesleğinde göstereceğim" diye konuştu.Hakim olamamanın kendisi için üzücü olduğunu ama hayatta asla pes etmemek gerektiğini babasından öğrendiğini anlatan Çelik, "Kimisi benim hakkımda 'Hukuk fakültesini bitirmiş ama babasının yanında, kokoreççide çalışıyor, olacak şey mi' diye düşünürken kimisi de, 'Hukuk fakültesini bitirmesine rağmen babasının emeklerine karşı vefa borcunu ödüyor' diye düşünüyor. Bunlar pek önemli değil açıkçası. Önemli olan benim ne düşündüğüm ve neler başarabileceğimi bilmem" dedi.

FOTOĞRAFLI