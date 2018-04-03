Stadyumun final maçına yetişmesi için 200 personel görev yapıyor

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'da, Ziraat Türkiye Kupası final maçının oynanacağı yeni Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Stadyuma çıkan yeni yollarla altyapı ve ağaçlandırma çalışmaları 200 işçiyle gece gündüz devam ediyor. Çalışmaların Nisan sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mart'ta geldiği Diyarbakır'da, 9 Mayıs'taki Ziraat Türkiye Kupası final maçının yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacağı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından stadyum ve çevresindeki hazırlıklar hız kazandı. Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan yeni stadyuma çıkan yeni yollarla, altyapı ve ağaçlandırma çalışmaları 200 işçiyle gece gündüz çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Şube Müdürü İsmail Akça, çevre düzenlemesinin Nisan ayı sonunda tamamlanacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Mayıs'ta final maçının yapılacağı Diyarbakır Stadyumu'nun bağlantı yollarını, kaldırım ve çevre düzenlemesini Nisan ayı sonunda bitireceğiz. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda, Fırat ile Laleş bulvarları ve Dorşin ile Nazım Hikmet caddelerinde toplamda 7 kilometre yol, 100 bin ton asfalt, 70 bin metrekare kaldırım, 500 çınar ağacı, 250 dekoratif aydınlatma direği ve 7 kilometre de yağmur suyu şebekesini yapacağız. Bütün bu çalışmaların toplam maliyeti 14 milyon. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla kentin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacaktır. Rahat, konforlu ve güvenli bir ulaşımı sağlamış olacağız. Asfaltlama çalışmamızı 3 asfaltlama aracıyla yapıyoruz. Bu uygulama Diyarbakır'da ilk kez yapılıyor. Asfalt, peyzaj, aydınlatma ve kaldırım çalışmalarında 200 personel görev yapıyor."

Diyarbakır Stadyumu'nu yapan firma yetkilileri ise, 33 bin kapasiteli UEFA standartlarındaki stadın içindeki çalışmaların bitmek üzere olduğunu söyledi. Yetkililer, çalışmaları Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle birlikte sürdürdüklerini ifade etti.

Diyarbakır'da Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde ilk kez hayata geçecek olan Passolig'in alt yapı çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

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