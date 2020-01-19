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Stadyumda kayaklı koşu antrenmanı
GENEL 19.01.2020, 09:47
MUŞLU kayaklı koşucular, kayak merkezinde yeterli miktarda kar olmayınca, çareyi stadyumda çalışmakta buldu. Sporcular antrenmanlarını kayak pistine dönüştürülen stadyumda yapıyor.
Muş'ta geçen yıllara oranla kar yağışının az olması, kayaklı koşu takımı sporcularını olumsuz etkiledi. Ulusal ve uluslararası müsabakalara yönelik hazırlıklarını sürdüren kayaklı koşu takımı sporcuları, Güzeltepe Kayak Merkezi'nde yeteri kadar kar olmayınca çalışmalarını sürdüreceği yer bulmakta zorlandı. Bunun üzerine Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü harekete geçti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) desteğiyle, yaklaşık 10 santimetre karın bulunduğu şehir stadyumu kar motorlarıyla kayak pistine dönüştürüldü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte sporcular antrenmanlarını şehir stadyumunda yapmaya başladı.
Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu ve Biatlon Branş Sorumlusu Süleyman Yıldırım, “Muş Şehir Stadyumu’nda kayaklı koşu antrenmanları yapıyoruz. Kayak Federasyonu’nun eleme yarışmalarına hazırlanıyoruz. Onun sonrasında elemeyi geçen sporcuları etap yarışları ve Türkiye şampiyonasına hazırlıyoruz. Kayak tesislerinde kar olmadığı için şehir stadyumunda, futbol sahasında antrenmanlarımızı yapıyoruz. Sporcularımızı yarışmalara hazırlıyoruz" diye konuştu.
Sporculardan Hayrulnisa Coşkun ise, "Muş Güzeltepe Kayak Merkezi’nde kar olmadığı için futbol sahasında antrenmanlarımızı yapıyoruz. Yarışmalara hazırlanıyoruz. Zor oluyor ama, yarışlar olduğu için çabalıyoruz" dedi.
Sporcu Kadir Karalar ise futbol sahasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, yarışmalarda birinci olma temennisinde bulundu.
Muş'ta geçen yıllara oranla kar yağışının az olması, kayaklı koşu takımı sporcularını olumsuz etkiledi. Ulusal ve uluslararası müsabakalara yönelik hazırlıklarını sürdüren kayaklı koşu takımı sporcuları, Güzeltepe Kayak Merkezi'nde yeteri kadar kar olmayınca çalışmalarını sürdüreceği yer bulmakta zorlandı. Bunun üzerine Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü harekete geçti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) desteğiyle, yaklaşık 10 santimetre karın bulunduğu şehir stadyumu kar motorlarıyla kayak pistine dönüştürüldü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte sporcular antrenmanlarını şehir stadyumunda yapmaya başladı.
Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu ve Biatlon Branş Sorumlusu Süleyman Yıldırım, “Muş Şehir Stadyumu’nda kayaklı koşu antrenmanları yapıyoruz. Kayak Federasyonu’nun eleme yarışmalarına hazırlanıyoruz. Onun sonrasında elemeyi geçen sporcuları etap yarışları ve Türkiye şampiyonasına hazırlıyoruz. Kayak tesislerinde kar olmadığı için şehir stadyumunda, futbol sahasında antrenmanlarımızı yapıyoruz. Sporcularımızı yarışmalara hazırlıyoruz" diye konuştu.
Sporculardan Hayrulnisa Coşkun ise, "Muş Güzeltepe Kayak Merkezi’nde kar olmadığı için futbol sahasında antrenmanlarımızı yapıyoruz. Yarışmalara hazırlanıyoruz. Zor oluyor ama, yarışlar olduğu için çabalıyoruz" dedi.
Sporcu Kadir Karalar ise futbol sahasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, yarışmalarda birinci olma temennisinde bulundu.
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