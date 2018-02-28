Stada alınmayan madeni paralar Kızılay'a bağışlandı

ANTALYA, () - ANTALYASPOR'un, Antalya Stadyumu'nda oynadığı 3 ayrı karşılaşmada stadyuma alınmayan toplam bin 65 lira 5 kuruş madeni para, Kızılay'a bağışlandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya Stadyumu'nda 2017-2018 sezonunda oynanacak futbol müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili 2 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda, spor alanına sokulması yasak maddeler kapsamına madeni paraların da alındığı belirtildi.

Bu kapsamda stadyum turnike girişlerinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan üst aramalarında, seyircilerin üzerinden çıkan madeni paraların gönüllülük esasına göre turnike girişlerine Kızılay tarafından konulan yardım toplama kutularına atılmasının sağlandığı kaydedildi.

YARDIM KUTULARINA ATILDI

2017-2018 sezonu boyunca oynanan müsabakalar esnasında seyircilerin üst aramalarında bulunan madeni paraların yardım toplama kutularına atılmasının sağlandığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Stadyumu'nda 21 Ocak 2018 tarihinde Antalyaspor- Beşiktaş, 03 Şubat 2018 tarihinde Antalyaspor- Evkur Yeni Malatyaspor ve 17 Şubat 2018 tarihinde Antalyaspor- Kayserispor arasında oynanan futbol müsabakaları esnasında seyircilerin üst aramalarında bulunan madeni paraların gönüllülük esasına göre yardım toplama kutularına atılması sağlanmıştır. Kızılay Antalya Şubesi görevlileri tarafından 23 Şubat 2018 tarihinde açılan yardım kutularından bin 65 lira 5 kuruş çıkmıştı. Bu para Kızılay Antalya Şubesi tarafından 'Dernek Gelirleri Alındı' belgesi ile bağış olarak kayda geçirildi."

Açıklamada, sezon boyunca oynanacak tüm müsabakalarda seyirciler tarafından yardım toplama kutularına atılmak suretiyle yapılan yardımların takibinin İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılacağı kaydedildi.