İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, () SRİ Lanka'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un cenazeleri Türkiye'ye getirildi. Çavuş ve Nariç'in cenazeleri Türk Hava Yolları' na (THY) ait uçakla Colombo'dan İstanbul'a geldi. Cenazelerin buradan da saat 10.50'de THY'nin tarifeli uçağıyla ile Adıyaman'a gönderildiği öğrenildi.
Sri Lanka'daki saldırıda ölen iki Türk'ün cenazesi getirildi
İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, () SRİ Lanka'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un cenazeleri Türkiye'ye getirildi. Çavuş ve Nariç'in cenazeleri Türk Hava Yolları' na (THY) ait uçakla Colombo'dan...
23 Nisan 2019 Salı 12:22
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