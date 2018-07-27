Sporcu 'protez bacağı' hayali için gün sayıyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA iş dünyasından kadınlar, engelli triatlon sporcusu Abdulkadir Özoğul'a (30) sporcu protez bacak alınması amacıyla düzenlenen kampanyada eksik 55 bin liranın toplanması için seferber oldu.

6 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası sağ bacağını diz üstünden kaybeden Abdulkadir Özoğul, ilerleyen yıllarda triatlon sporuna başladı. İstanbul'da bir bankanın muhasebe servisinde çalışan Özoğul'un, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan triatlonu daha iyi zamanlamayla tamamlayabilmesi için sporcu protez bacağına ihtiyacı var. Avrupa'da kendisi gibi bir bacağı olmayan sporcuları televizyonda izlediğinde protez bacak hayal kuran Özoğul, yardımseverlerin desteğiyle hedefine adım adım yaklaşıyor.

Kaybettiği bacağının açığını sporla tamamladığını söyleyen Özoğul, spor aşığı olduğunu söyledi. Engelli bireylerin sporla hayata daha sıkı tutunduğunu anlatan Özoğul, "Spor sayesinde insanlarla iç içe olabiliyoruz. Ben hayatımdaki boşluğu sporla doldurdum. Protez bacağım olduğunda daha hızlı koşacağım. Daha az enerji harcayarak gücümü koruyacağım. Koltuk değnekleriyle koşarken ellerimin içi yara oluyor, canım acıyor. Aynı zamanda değneklerin baskısı nedeniyle nefes almam güçleşiyor. Sağlıklı bir bireyin iki bacağıyla yaptıklarını ben tek bacağım, iki değnekle yapmaya çalışıyorum" dedi.

55 BİN LİRA EKSİK

Gündelik hayatında koltuk değnekleriyle yürüdüğünü anlatan Özoğul, "Bu benim için engel değil. Fakat triatlonda koşarken değneklerle bir yere kadar gidebiliyorum. Gücümün tükendiğini hissediyorum. 2017 yılında Belek'te yapılan Iron Man yarışlarında yarışı tamamlayan engelli bir sporcuyum. Sağlıklı sporcuların sınırlarını zorlayan bu yarışı ben koltuk değneklerimle tamamladım. Eğer sporcu protezim olsaydı, çok daha iyi derece alabilecektim" diye konuştu. 100 bin lira değerindeki sporcu protez bacağın Almanya'da üretildiğini anlatan Özoğul, bacağın parasını bir araya getirmek için Ankara Spor Kulübü Derneği öncülüğünde Ankara Valiliği onaylı başlatılan yardım kampanyasında şu ana kadar 45 bin TL toplandığını söyledi.

Sporcuya Antalya iş dünyası adına ulaşan Pelin Köksalan ve Aylin Ayaz Yılmaz, kampanyayı Antalyalı yardım severlere anlatarak destek olmak için kolları sıvadı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Abdulkadir Özoğul'a yardım etmek istediklerini belirten Aylin Ayaz Yılmaz, protez bacak için eksik kalan parayı bulmak için çalışacaklarını söyledi. Yılmaz, "Antalya'da ulaşabileceğimiz her yardımsevere ulaşacağız. Bir bacağı olmayan, 'Spor aşığıyım' diyerek kendini ifade eden arkadaşımızı proteziyle buluşturacağımız günü iple çekiyorum" dedi.

Profesyonel triatlon sporcusu Çiğdem Teker ise Özoğul'un yaşadığı zorlukları gördüğünü söyledi. Sağlıklı bir bireyin bile triatlon sporunda zorlandığını kaydeden Teker, "Abdulkadir'in yarışı tamamlamak için verdiği mücadeleye şahit oldum. Koltuk değnekleri ellerinin içini şişirip yara etti. Protez bacak onu çok iyi yerlere taşıyacak" dedi.

Birçok derecesi olan Özoğul, protez bacağına kavuşur kavuşmaz 2019 yılında yurt dışında düzenlenecek Avrupa Triatlon Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor. Engelli sporcu, yurt dışında alacağı iyi bir derecenin ardından milli olacak.



FOTOĞRAFLI