Spor ve halk oyunları ile öğrencilerde başarı, devamlılık sağladılar

BİTLİS'in Beş Minare Mahallesi'nde bulunan Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesi idarecileri, öğrencilerin başarısını artırmak ve okula olan devamlılığı sürdürmek amacıyla örnek olabilecek bir çalışma yaptı. Okula gelen tüm öğrenciler, yeteneklerine göre halk oyunlarına ve çeşitli spor dallarına yönlendirildi. Bu sayede öğrencilerin hem başarıları, hem de okula olan devamlılıkları arttı.Bitlis'in 307 öğrencisi olan Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesi'nin başarı düzeyini yüksetmek ve devamlılığı sağlamak amacıyla çalışma yapan idareciler, spor salonu bile olmayan okulda öğrencileri halk oyunlarına ve spora yönlendirmeye karar verdi. Bununla ilgili önce kapsamlı bir çalışma yapıldı. Yeteneklerine göre ayrılan öğrenciler öğretmenlerin gözetimi altında çalışma yapmaya başladı. Spor salonu olmadığı için binanın sığınak ve koridorlarında çalışan öğrenciler, hem halk oyunlarında, hem de wushu, kick boks, masa tenisi, futbol ve satranç gibi alanlarda önemli ilerleme kaydetti.Zor şartlara rağmen sağlanan motivasyon ve gelen başarılar öğrencilerin eğitimlerine de yansıdı. Okulun halk oyunları ekibi Bitlis’te birincilik, Mardin’de yapılan bölge yarışmalarında 4’üncülük elde etti. Öğrenciler, Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmak için de yoğun bir çalışma yürütüyor. Okul Müdür Vekili Ali Yıldırım, elde ettikleri sonuçlardan oldukça mennun olduklarını söyledi. Başarı çıtasını yükseltmek için başlattıkları yoğun çalışmaların sürdüğünü de anlatan Yıldırım şöyle konuştu:"Bitlis Eren Üniversitesi'nden gelen hocalarımız ve aynı zamanda Halk Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle kurslarımız ve eğitimlerimiz sürüyor. Bütün öğrencilerimizi istedikleri alana kaydediyoruz. Okul olarak ilk defa bu yıl sportif alanlarda hazırlıklara başladık. Spora kanalize ederken de öncelikle velilerle görüşüp devamsızlık günü fazla olan öğrencilerimizi bu alana yönlendirdik. Bu şekilde öğrencilerimizin devamsızlık problemleri azaldı. Kılık, kıyafet, saç ve kişisel bakımlarına önem vermeye başladılar. Ayrıca okula karşı bir aitlik, sevgi ve bağlılık duygusu kazandılar. Amacımıza kısmen de olsa ulaşmış durumdayız. Önümüzdeki yıllarda bu durum daha da yükseğe çıkacak. Bitlis’te meslek liseleri içinde şu anda devamsızlık problemi olmayan tek liseyiz. Öğrencilerimizi bu sayede okula kazandırdık. Çalışacak mekanları olmamasına rağmen imkansızlıklar içerisinde büyük başarılar elde ettiklerini gördük. Bu durum hem bizi, hem aileleri, hem de çocuklarımızı mutlu ediyor."Wushu dövüş sporu eğitmeni Şuayip Uysal ise, Beden Eğitimi Öğretmenliği 3’üncü sınıf öğrencisi olmasına rağmen okula gelerek öğrencilerle antrenman yaptığını söyledi. Özellikle wushu sporuna olan ilginin yoğun olduğunu, öğrencilerin de önemli başarılar elde ettiğini belirten Uysal, "Türkiye Şampiyonası'na 8 sporcumuzla gittik. Bu gittiğimiz müsabakadan Türkiye 3’üncüsü çıkardık. Ayrıca Bitlis'te düzenlediğimiz ve 9 ilin katıldığı şampiyonada da 2’ncilik kazandık. Bunlar çok kısa zaman içinde gelen başarılar. İmkanlar kısıtlı ama öğrencilerimiz çok hevesli. Lisanslı 50 sporcumuzla beraber çalışıyoruz. Türkiye derecesi yapan sporcumuzu da milli takıma çağırdılar. Her şeyi gençlerimiz için yapıyoruz" dedi.

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