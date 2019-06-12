‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ ödülleri sahiplerini buldu

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen ‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ yarışmasında, Demirören Haber Ajansı 6 ödüle layık görüldü.Türkiye'nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan ve 35 yıldır Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nce aralıksız şekilde düzenlenen ödül töreni, bu sene ‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ adı altında bir otelde düzenlendi. Geceye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, AB Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.Programın açılışında konuşan Bakan Varank, gazeteciliğin, dünyanın hem en zor, hem de en keyifli mesleklerinden biri olduğunu belirtti. Varank, “Foto muhabirleri olarak sizler bu mesleğin en çok cefasını çeken emekçilerisiniz. Sizler çektiğiniz fotoğraflarla siyaseti, sanatı, sporu, magazini, bilimi ve teknolojiyi görselleştirmekle kalmıyor, anı ölümsüzleştiriyor, benliğimizde kalıcı izler bırakıyorsunuz. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında alın teri döküyor, sayfalara sığmayacak olanları tek bir fotoğraf karesine sığdırarak hafızalarımıza kazıyorsunuz. Bu anlamda belki de, en anlamlı kamu hizmetlerinden birini yerine getiriyorsunuz. Görevi başında yaşamını yitiren Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı ve bu yolda hayatını kaybeden tüm emekçileri rahmetle anıyorum. Bu vesileyle, geçen sene kaybettiğimiz Ara Güler’i de tekrar saygıyla yad ediyorum.”‘TEK BİR GÖRÜNTÜYLE ÇOK ŞEYİ ANLATMAK MÜMKÜN’Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise foto muhabirlerinin hayatın görsel hafızasını geleceğe taşıyan kişiler olduğunu söyledi. Tek bir görüntüyle çok şeyi anlatmanın mümkün olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları söyledi:“Foto muhabiri çektiği fotoğraflarla kendi zamanını diğer asırlara aktarır. Sizler, fotoğraflarınızı, emek vererek, canınızı riske atma pahasına yarınlara aktarıyorsunuz, tüm dünyaya bu çığlığı duyuruyorsunuz. Uzakları yakın, bilinmeyeni görünür kılan bu onurlu mesleğin mensuplarısınız.”Kasapoğlu, görevi başında yaşamını yitiren gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.Bakanlar, konuşmalarının ardından, kendilerine verilen fotoğraf makinesi ile salondakilerin fotoğrafını çekti.DEMİRÖREN HABER AJANSI'NA 6 ÖDÜLJürinin değerlendirme isonucu Demirören Haber Ajansı’ndan dört foto muhabiri, 6 ödüle layık görüldü. Demirören Haber Ajansı foto muhabiri Akın Çeliktaş, 'Günlük Yaşam Üçüncüsü', 'Yılın Haber Fotoğrafı İkincisi' ve 'Yılın Siyaset Fotoğrafı Mansiyon' ödüllerine layık görüldü. Çeliktaş’a ödüllerini, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı verdi. Öte yandan foto muhabiri Can Erok 'Mustafa Pekcan Özel Ödülü', foto muhabiri Hasan Dönmez 'Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi' ve foto muhabiri Cemal Yurttaş ise 'Yılın Siyaset Fotoğrafı' ödüllerine layık görüldü. Hasan Dönmez’e ödülünü ATO Başkanı Gürsel Baran, Cemal Yurttaş’a, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve Can Erok’a ise Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca verdi.Törende, Bakanlar yarışmada ödül alan bir çok foto muhabirine ödüllerini verdi. Tören, çekilen hatıra fotoğrafı ardından son buldu.

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