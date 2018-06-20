Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

Spor şenliğinde renkli görüntüler

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde gerçekleşen 'wingsuit' (yarasa adam) ve 'base jump' atlayışlarının üçüncü gününde, 'yarasa adamlar' 200 kilometre hızla uçarken, aşağıda bulunan bir trafik polisi ile aynı karede buluşunca ilginç...

Spor şenliğinde renkli görüntüler
ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde gerçekleşen 'wingsuit' (yarasa adam) ve 'base jump' atlayışlarının üçüncü gününde, 'yarasa adamlar' 200 kilometre hızla uçarken, aşağıda bulunan bir trafik polisi ile aynı karede buluşunca ilginç görüntüler ortaya çıktı.
12 ülkeden 19 sporcunun katıldığı Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin bir ayağı olan 'Kemaliye Sırat on Fırat wingsuit ve base jump' etkinliğinin üçüncü gününde, yarasa adamların uçuşları beğeni topladı. Sabah erken saatlerde düzenlenen atlayışları izlemek için çok sayıda yerli ve yabancı turist alanda toplandı. Çevrede güvenlik amaçlı bulunan bir trafik polisi ile yaklaşık 1000 metre yükseklikten atlayarak 200 kilometre hızla uçuş yapan yarasa adamlar ile aynı fotoğraf karesinde buluşunca, ilginç bir görüntü oluştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325