Spor şenliğinde renkli görüntüler

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde gerçekleşen 'wingsuit' (yarasa adam) ve 'base jump' atlayışlarının üçüncü gününde, 'yarasa adamlar' 200 kilometre hızla uçarken, aşağıda bulunan bir trafik polisi ile aynı karede buluşunca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

12 ülkeden 19 sporcunun katıldığı Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin bir ayağı olan 'Kemaliye Sırat on Fırat wingsuit ve base jump' etkinliğinin üçüncü gününde, yarasa adamların uçuşları beğeni topladı. Sabah erken saatlerde düzenlenen atlayışları izlemek için çok sayıda yerli ve yabancı turist alanda toplandı. Çevrede güvenlik amaçlı bulunan bir trafik polisi ile yaklaşık 1000 metre yükseklikten atlayarak 200 kilometre hızla uçuş yapan yarasa adamlar ile aynı fotoğraf karesinde buluşunca, ilginç bir görüntü oluştu.



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