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Spor Akademisi eğitimlere başlıyor

İSTANBUL, () - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (İGÜSEM) altında kurulan Spor Akademisi eğitim programlarına başlıyor. Doç. Dr. Kubilay Çimen, “Alanlarında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmış olan...

Spor Akademisi eğitimlere başlıyor

İSTANBUL, () - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (İGÜSEM) altında kurulan Spor Akademisi eğitim programlarına başlıyor. Doç. Dr. Kubilay Çimen, “Alanlarında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmış olan eğitim programlarını yine sektörün tanınmış ve deneyimli isimlerini katılımcılarla buluşturacağız” diye konuştu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (İGÜSEM) altında kurulan Spor Akademisi eğitim programlarına başlıyor. Spor alanında çalışan bireylerin bilgilerini güncellemesine imkân tanıyacaklarını ifade eden İGÜSEM Spor Akademisi Koordinatörü Doç. Dr. Kubilay Çimen, “Reel sektörün ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeni programlar üretmek, üretilen hizmetlerin verimliliğine ve niteliğine katkı sağlamak düşüncesi ile sertifikalı eğitim programları hazırladık. Alanlarında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmış olan eğitim programlarını yine sektörün tanınmış ve deneyimli isimlerini katılımcılarla buluşturacağız” dedi.

“ORTAK ÇALIŞMA İLE PLANLADIK”

Spor biliminin diğer tüm bilim dalları ile yakın ilişkide bulunmasının birçok meslek dalının spor hizmetlerinde istihdam imkânı tanıdığını belirten Çimen, “2019 yılı sertifikalı eğitim programlarımız İGÜSEM ile İGÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun ortak çalışması ile planlanarak hazırlandı. Bu çerçevede ilk eğitim programımızı da dış paydaşımız Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği ile 23 Mart 2019 tarihinde başlatıyoruz” dedi.

EĞİTİM PROGRAMLARI

Yıl içerisinde gerçekleştirilecek eğitim programları ise şöyle sıralanıyor:

Uygulamalı Egzersiz Ve Spor Psikolojisi Sertifikasyon Programı (Mentör & Psikolojik Performans Antrenörlüğü), Çocuk Koruma ve Esenlik Programı, 4 – 6 Yaş Özel Öğretim Yöntemleri, Engellilerde Öğretim Yöntemleri, Engellilerde Aile Eğitimi, Çocuk Koruma ve Esenlik, Fitness Hizmetlerinde Satış Organizasyonu, Fitness Hizmet Sektöründe Yapılanma ve Yönetim, Fitness Sektöründe Kariyer Planlama, Spor Okullarında Organizasyon, 4 – 6 Yaş Çocuklarda Temel Hareket Eğitimi, Sporda Biyomekanik Analiz ve Teknik, Müsabaka Analizi, Spinning Eğitmenliği, Pilates Eğitmenliği, Fitness Ölçme Değerlendirme Eğitim Programı, Sportif Performans Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Programı, Sportif Yatkınlık Seçimi ve Doğru Spor Branşına Yönlendirme Eğitim Programı.

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