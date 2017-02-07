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SPK uzmanı 8 kişiye FETÖ üyeliğinden dava açıldı

      Ümit TÜRK / İSTANBUL, () Fetullahçı Terör Örgütü'nün Sermaye Piyasası Kurulu'ndaki (SPK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. SPK'da başuzman ve uzman olarak görev yapan 2'si tutuklu 8...

SPK uzmanı 8 kişiye FETÖ üyeliğinden dava açıldı

 

 

  Ümit TÜRK / İSTANBUL, () Fetullahçı Terör Örgütü'nün Sermaye Piyasası Kurulu'ndaki (SPK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. SPK'da başuzman ve uzman olarak görev yapan 2'si tutuklu 8 kişi hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün Sermaye Piyasası Kurulu'ndaki (SPK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 8 kişi hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçundan dava açıldı. İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı'nın gönderdiği yazıda 40 personelin FETÖ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldıklarının belirtilmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
BİLGİSAYARINDA ADİL ÖKSÜZ'ÜN MAİL ADRESİ BULUNDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden örgütün eski emniyet imamlarından Osman Hilmi Özdil ile irtibatı tespit edilen Mustafa Taşdemir'in de aralarında bulunduğu iki kişinin tutuklandığı bilgisine yer verildi. İddianamede şüpheli Mustafa Taşdemir'den ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, 31 Ekim 2015 günü oluşturulmuş excel dokümanında, firari Adil Öksüz'ün hem isminin hem de e-mail adresinin kayıtlı olduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede, şüphelilerin Bank Asya hesapları, Bylock kullanmaları ve örgütün yayın organlarını takip etmeleri deliller arasında yer aldı. Tüm şüpheliler hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.
 

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