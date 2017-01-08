Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12 ölü
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12...
THY 633 segerini ihtal etti, uçuşlar gecikmeli olarak başladı
THY 633 segerini ihtal etti,...
Almanya’da 'tehlikeli' statüsünde 548 aşırı dinci bulunuyor
Almanya’da 548 aşırı dinci bulunuyor

Spil'in zirvesinde sürpriz evlilik teklifi

Latif SANSÜR / MANİSA, () - MANİSA'da bir elektronik eşya fabrikasında çalışan 25 yaşındaki Burak Atalan, 3 yıldır arkadaşlık yaptığı 23 yaşındaki Çağla Ergil'e Spil Dağı'nda arkadaşlarının da yardımıyla sürpriz evlilik teklifi...

Spil'in zirvesinde sürpriz evlilik teklifi

Latif SANSÜR / MANİSA, () - MANİSA'da bir elektronik eşya fabrikasında çalışan 25 yaşındaki Burak Atalan, 3 yıldır arkadaşlık yaptığı 23 yaşındaki Çağla Ergil'e Spil Dağı'nda arkadaşlarının da yardımıyla sürpriz evlilik teklifi yaptı. Önünde diz çöktüğü Ergil'in teklifini kabul etmesi üzerine cebinden çıkardığı yüzüğü parmağına takan Atalan, daha sonra davul zurna eşliğinde karşılıklı oynayıp, mutluluğunu paylaştı.
Süpriz evlenme teklifi için Burak Atalan, arkadaşlarına karla kaplı Spil Dağı'nda iki kardan adam yaptırdı. Ardından sprey boya ile hazırladıkları 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartı kardan adamlara iliştirdi. Hemen önüne de yine sprey boyayla 'Seni seviyorum' yazdırdı. Kırtasiyeden alınan balonlarla da kardan adamların olduğu bölüm süslendi. Son olarak davul ve zurnacı da çağırıldıktan sonra Burak Atalan'ı arayan arkadaşları hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Atalan, bunun üzerine kız arkadaşı Çağla Ergil'i Spil'e gezmeye götürdü.
DAVUL- ZURNA EŞLİĞİNDE OYUN
Otomobilden inecekleri sırada Burak Atalan, Çağla Ergil'e sürpriz yapacağını söyleyip, yüzünü beresiyle kapatmasını istedi. Ergil, otomobilden indiğinde kendisi için hazırlanan evlenme teklifini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bu sırada önünde diz çöken Atalan, cebinden yüzük çıkarıp, Ergil'e "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Ergil'in "Evet" yanıtı vermesi üzerine Atalan, yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Bu sırada etraflarındaki arkadaşları konfetiler patlattı. İki genç, daha sonra davul zurna eşliğinde karşılıklı oynayıp, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
Kız arkadaşının evlilik teklifini kabul etmesinin mutluluğunu yaşadığını belirten Burak Atalan, "Çok mutluyum, her şey güzel olsun istedim" dedi. Bir süre yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atlatamayan Çağla Ergil ise "Böyle bir şey beklemiyordum. Çok mutlu oldum" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55