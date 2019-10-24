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Spil Dağı'nda obruk oluştu
MANİSA Spil Dağı Milli Parkı'nda, derinliği 70 ile 100 metre arasında olduğu tahmin edilen, ağız kısmı genişliği 15 metre çapında obruk meydana geldi. Dağın 1430 metre yüksekliğinde, Çampınar mevkisi yakınlarındaki obruğun oluşum...
GENEL 24.10.2019, 20:32
MANİSA Spil Dağı Milli Parkı'nda, derinliği 70 ile 100 metre arasında olduğu tahmin edilen, ağız kısmı genişliği 15 metre çapında obruk meydana geldi. Dağın 1430 metre yüksekliğinde, Çampınar mevkisi yakınlarındaki obruğun oluşum nedenini belirlemek için Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekipleri araştırma yapacak.
Manisa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü Koruma ekipleri tarafından 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nın 1400'üncü metresinde obruk tespit edildi. Milli Park içerisindeki rutin kontroller sırasında bulunan ve ağız kısmındaki genişliği 15 metre çapında olan obruğun, 70 ile 100 metre derinlikte olduğu tahmin ediliyor. Yürüyüş grupları ve ziyaretçilerin bölgeye girmemesi için obruğun etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Obruğa yaklaşılmaması için uyarı levhaları yerleştirildi.
Obruğun oluşum nedenini belirlemek için de MTA Genel Müdürlüğü ekiplerince araştırma yapılacağı bildirildi.
Ekiplerin kontrolü sırasında obruk alanında incelemelerde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Obruk, Manisa'da 1517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkı içerisinde, yaklaşık 1400 metre yükseklikte, sık karaçam ağaçlarıyla kaplı bölgede tespit edildi. Obruğun üst kısmının çap genişliği yaklaşık 15 metre, delik genişliğini de yaklaşık 2 metre tespit ettik. Obruğun derinliğinin 70 ile 100 metre arasında olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu.
Manisa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü Koruma ekipleri tarafından 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nın 1400'üncü metresinde obruk tespit edildi. Milli Park içerisindeki rutin kontroller sırasında bulunan ve ağız kısmındaki genişliği 15 metre çapında olan obruğun, 70 ile 100 metre derinlikte olduğu tahmin ediliyor. Yürüyüş grupları ve ziyaretçilerin bölgeye girmemesi için obruğun etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Obruğa yaklaşılmaması için uyarı levhaları yerleştirildi.
Obruğun oluşum nedenini belirlemek için de MTA Genel Müdürlüğü ekiplerince araştırma yapılacağı bildirildi.
Ekiplerin kontrolü sırasında obruk alanında incelemelerde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Obruk, Manisa'da 1517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkı içerisinde, yaklaşık 1400 metre yükseklikte, sık karaçam ağaçlarıyla kaplı bölgede tespit edildi. Obruğun üst kısmının çap genişliği yaklaşık 15 metre, delik genişliğini de yaklaşık 2 metre tespit ettik. Obruğun derinliğinin 70 ile 100 metre arasında olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu.
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