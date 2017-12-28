Ümit TÜRK/İSTANBUL,() FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla, "Silahlı terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman, güncellenen 'Bylock' listesinde adının çıkartılması üzerine İstanbul 35. Ağır Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verildi.
SP yöneticisi Mustafa Yaman'a "Güncelleme" sonrası tahliye
Ümit TÜRK/İSTANBUL,() FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla, "Silahlı terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman,...
28 Aralık 2017 Perşembe 14:38
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