SP'li gençlerden, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine çaylı tepki

SAADET Partisi (SP) İzmir İl Gençlik Kolları, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını protesto etmek amacıyla Konak Meydanı'nda vatandaşlara çay dağıttı.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı çıkan SP'li gençler karara, vatandaşlara çay dağıtarak tepki gösterdi. Konak Meydanı'ndaki eylemde, nişasta bazlı şekerin zararlarını konu alan bir fotoğraf sergisi de düzenlendi. Burada bir konuşma yapan SP İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Aydın, şeker üretiminin milli bir mesele olduğunu ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin sıradan bir özelleştirme olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Gıda sektörünün dünyada stratejik alanlar arasında yer aldığını vurgulayan Aydın, "Gıda sektöründe bugüne kadar yapılan özelleştirmeler ülkenin aleyhine sonuçlar vermiştir. Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu ve Tekel buna örnektir. Tarım alanı ve gıda alanındaki özelleştirmeler, maalesef ülkemize acı tecrübeler yaşatmıştır. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, pancar çiftçisi başta olmak üzere Türkiye tarımını ve gıda sektörünü doğrudan ilgilendirmektedir" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın "İhtiyacı olan gıdayı üretemeyen milletler, tam bağımsız hale gelemezler" sözünü hatırlatan Fatih Aydın, "Doğrusu tespiti çok yerindedir. Bizler de aynen katılıyoruz. Peki, niye şimdi hükümet kararıyla kendi üretimimizi baltalıyoruz?" diye sordu.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ülkenin dört bir yanından tepkiler geldiğini belirten SP İl Gençlik Kolları Başkanı Aydın, "Meydana gelecek olumsuzluklara, yaşanacak acı tecrübelere dikkat çekiliyor. Bir tepki de iktidar kanadından geldi. Çorum Milletvekili Salim Uslu bu özelleştirmeye şiddetle karşı çıktı. Peki, hükümetin bu ısrarı ve yanlışta diretmesi niye? Şeker sadece tarımsal bir ürün değildir. Şeker, hayvancılığı ilgilendirir. Şeker, sağlığı ilgilendirir. Şeker, ülke ekonomisini ve üretimini ilgilendirir. Bu nedenlerden dolayı da şeker, bir ülke için hayati unsurların başında gelir" diye konuştu.

Aydın, şeker fabrikalarının bacalarının tütmesi ve böylece nişasta bazlı şeker lobisinin ülkeden gitmesi gerektiğini belirterek, hükümete bu yanlıştan vazgeçmesi çağrısında bulundu.



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