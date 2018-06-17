SP'li adaydan 'siyaset' tadında zeytinyağlı biber dolması tarifi

SAADET Partisi Bursa milletvekili adayı Fikret Bayram, ilginç bir propaganda yöntemine başvurdu. Mutfakta kamera karşısına geçip kadınlara zeytinyağlı biber dolması tarifi yapan Bayram, pirinç ayıklarken ithalatı, domates doğrarken ise siyonizmi anlattı. Bayram, yemeğe zeytinyağı ilave ederken de, "Bazıları, kimseye danışmaz, 'Ben yaptım oldu' der, sonra da zeytinyağı gibi üste çıkar" dedi.Saadet Partisi Bursa 2'nci bölge 2'nci sıra milletvekili Adayı Fikret Bayram, seçim propagandası ile dikkatleri üzerine çekti. Esas mesleği gazetecilik olan Bayram, zeytinyağlı biber dolması tarifi vermek için kameranın karşısına geçti. Kadınlara, "Bugün ne yemek yapacağım diye düşünmeyin, söylediklerimi düşünün" diyen Bayram, pirinçleri ayıklarken 41 bin tonluk pirinç ithalatı ihalesine değindi. Domates doğrarken ise siyonizmi anlatan Bayram, "Nasıl ki yemek yaparken farklı malzemelerden belirli ölçüde faydalanıyorsak, yaşadığımız ülkeyi daha güzel günlere taşımak için farklı zihniyet ve fikirlere açık olacağız" diyerek dolma tarifi videosunu tamamladı. Fikret Bayram'ın sosyal medyada paylaştığı video çok sayıda beğeni ve yorum aldı.'KADIN SEÇMEN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'Çektiği video hakkında konuşan Fikret Bayram, organizasyonları tek bir kitle adına yapmasalar da bu çalışmada kadınların dikkatini çekmek istediklerini söyledi. Bayram, "Hem onların yaşadığı sorunları, hem de tüm Türkiye'nin içinde bulunduğu hali özetleyebilmek için böyle bir çalışma yaptım. Ben 6-7 yıldır siyasete bu şekilde yaklaşıyorum. Saadet Partisi olarak da aslında birleştirici, kardeşlik hukukunu öne çıkarıcı söylemlerimiz çok uzun zamandır devam ediyor. Ancak ne yazık ki medyada karşılık bulamadığı için insanlara bunu aktarmakta zorluk yaşıyoruz. Siyasette kavga, sporda kavga, hatta yemek programlarında dahi kavganın olduğu bir dönemde tüm liderlerin ve seçmenlerin bu dile dönmesi bir mecburiyettir. Bizim farklı fikirlere sahip olsa da aynı masada oturup çay içebilen insanlara ihtiyacımız var. Genel boyutu incelendiğinde videoda memleketin gidişatı ile ilgili kaygı duyduğumuz konuları anlattım. Sadece pirinçte değil, buğdayda, samanda ve benzeri birçok kalemde ithalat var. Bu ithalat miktarlarıyla hayatımızı sürdüremeyiz" dedi.'ASLINDA MUTFAKTA ÇOK KÖTÜYÜM'Yemek yapmak konusunda bilgi ve yeteneğe sahip olmadığını anlatan Bayram, "Aslında mutfakta çok kötüyüm. Dolmayı yapar yapmaz eşime telefon açtım, 'Ben bu dolmayı yaptım ama yenebilir mi bilmiyorum' dedim. Eşim mutfakta çok başarılı olduğu için ben geri planda kaldım. Yumurtayı kırarım, ama eşim evde yoksa yemek yemeyi tercih etmiyorum. Çünkü mutlu bir ortamda yenilmeyen yemek, hiçbir zaman tat vermez. Memleketimizde de tat alamayışımızın sebebi herhalde budur. Bize mutluluk lazım" şeklinde konuştu.Bayram, bu tarz çalışmalara devam edeceğini, aldığı tepkilerden çok mutlu olduğunu da ifade etti.

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