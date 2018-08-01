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SP hastası Aydın'ın ayakları, elleri oldu

ANTALYA'da doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası Ayşe Aydın'ın (34) ayakları, elleri oldu. Elleriyle yapabileceği her şeyi ayaklarıyla yapmayı öğrenen Aydın, “Sadece yemek yapamıyorum. O da imkansız" dedi. Antalya'da oturan...

SP hastası Aydın'ın ayakları, elleri oldu
ANTALYA'da doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası Ayşe Aydın'ın (34) ayakları, elleri oldu. Elleriyle yapabileceği her şeyi ayaklarıyla yapmayı öğrenen Aydın, “Sadece yemek yapamıyorum. O da imkansız" dedi.
Antalya'da oturan Ayşe Aydın, serebral palsi (SP) hastalığıyla dünyaya geldi. Zorlu bebeklik döneminin ardından, okula gidemeyen Aydın için ailesi, özel öğretmenler tuttu. Yüzde 96 engelli olduğu raporlanan Ayşe Aydın, serebral palsi hastalığının getirdiği tüm olumsuzluklara göğüs gerdi. Yaşama sımsıkı tutunan Aydın, 2011 yılında annesini, 2016'da da babasını kaybetti.
Yalnız başına kalan Ayşe Aydın'a yakınları destek verirken babasından kalan maaşla yaşamını sürdürmeye başladı. Tekerlekli sandalye yardımıyla hareket edebilen Aydın, hastalığı nedeniyle kollarını ve ellerini kullanamıyor. Muratpaşa ilçesindeki evinde bakıcısı Feride Miraslıoğlu ile yaşayan Ayşe Aydın, ayaklarını elleri, bacaklarını da kolları gibi kullanıyor.
'AYAKLARIMLA YEMEK DIŞINDA HER ŞEY YAPIYORUM'
Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde üretime katkıda bulunan Aydın, kendisi gibi özel bireylerle her gün yeni bir şey öğrenmenin sevincini yaşıyor. Rehabilitasyon merkezinde boyadığı ahşapları taşlarlarla süsleyerek ev aksesuarları üreten Ayşe Aydın, zamanının çok güzel geçtiğini söyledi. Ayaklarını elleri gibi kullanabildiğini aktaran Aydın, "Burada çok mutluyum. Burada yapmadığım bir şey yok. Sadece yemek yapamıyorum. O da imkansız bir şey. Dikiş bile dikebiliyorum" dedi.
'AYAKLARINI BİZİM ELLERİMİZDEN DAHA İYİ KULLANIYOR'
Engelli Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yasemin Doğan, 590 özel bireyin hayata kazandırılması için çalıştıklarını söyledi. Merkezde her bireyin kendine has özellikleri olduğunu da anlatan Doğan, "Ayşe Aydın bizim en yetenekli öğrencilerimizden biri. Ayaklarını, bizim ellerimizi kullandığımızdan daha iyi kullanıyor diyebilirim. Yıllardır takı tasarımı, taş boyama, ebru sanatı gibi her şeyi yapabiliyor. Hayatını kendisi idame ettirecek kadar iyi durumda" diye konuştu.
SP NEDİR?
Serebral palsi, beynin zedelenmesi ya da beynin gelişiminde bir anormallik sonucunda doğuştan ya da yaşamın ilk yıllarında meydana gelen duruş, hareket, denge bozukluğunu, kısaca kas kontrol yetersizliğini anlatan bir hastalık.

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