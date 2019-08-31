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SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, taziye ziyaretinde bulundu
SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 28 Ağustos’ta Ankara’da meydana gelen trafik kazasında babası, anneannesi ve babaannesini kaybeden partisinin İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy’a taziye ziyaretinde bulundu. Ankara Kızılcahamam’da...
GENEL 31.08.2019, 18:57
SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 28 Ağustos’ta Ankara’da meydana gelen trafik kazasında babası, anneannesi ve babaannesini kaybeden partisinin İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy’a taziye ziyaretinde bulundu.
Ankara Kızılcahamam’da geçtiğimiz 28 Ağustos tarihinde meydana gelen kazada, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy’un babası İbrahim Gürsoy (58), babaannesi Nazmiye Gürsoy (87) ve anneannesi Emine Hoş (78) hayatını kaybetti. Nazmiye Gürsoy ve Emine Hoş’un cenazeleri geçtiğimiz Perşembe günü Kırıkkale’de defnedilirken, Kocaeli’ye getirilen İbrahim Gürsoy’un cenazesi ise dün Başiskele Seymen Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Yalova’da akşam saatlerinde bir programa katılan Temel Karamollaoğlu, programının ardından SP İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy’un Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Saat 19.30 sıralarında eve gelen Karamollaoğlu, yaklaşık 25 dakika süren taziye ziyaretinin ardından Ankara’ya dönmek üzere cenaze evinden ayrıldı.
Ankara Kızılcahamam’da geçtiğimiz 28 Ağustos tarihinde meydana gelen kazada, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy’un babası İbrahim Gürsoy (58), babaannesi Nazmiye Gürsoy (87) ve anneannesi Emine Hoş (78) hayatını kaybetti. Nazmiye Gürsoy ve Emine Hoş’un cenazeleri geçtiğimiz Perşembe günü Kırıkkale’de defnedilirken, Kocaeli’ye getirilen İbrahim Gürsoy’un cenazesi ise dün Başiskele Seymen Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Yalova’da akşam saatlerinde bir programa katılan Temel Karamollaoğlu, programının ardından SP İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy’un Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Saat 19.30 sıralarında eve gelen Karamollaoğlu, yaklaşık 25 dakika süren taziye ziyaretinin ardından Ankara’ya dönmek üzere cenaze evinden ayrıldı.
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