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Sözde sıkıyönetim listesinde bulunan 136 şüpheli hakkında iddianame

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası darbeciler tarafından sözde Sıkıyönetim Mahkemeleri'nde görevlendirilen ya da görevlerine...

Sözde sıkıyönetim listesinde bulunan 136 şüpheli hakkında iddianame

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası darbeciler tarafından sözde Sıkıyönetim Mahkemeleri'nde görevlendirilen ya da görevlerine devam edeceği belirtilen 136 şüpheli hakim ve savcı hakkında iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Selda Binboğa Kurtuluş tarafından hazırlanan iddianamede, darbecilerin hazırladığı belirtilen listelerde bulunan isimlerin sınav usulsüzlüğüyle askeri yargıya yerleştirildiği belirtildi.

İddianamede, darbecilerden ele geçirilen gizli mesaj formlarına ekli askeri yargı mensuplarına ilişkin sözde Sıkıyönetim Mahkemeleri'nde görevlendirme listesinin ve listenin sonunda yer alan 'Not 1'de de görevlerine devam edecek isimlerin yer aldığı belirtildi. İddianamede, FETÖ'nün kendi mensuplarını askeri yargıya yerleştirmek için sınavlarda yolsuzluk yaptığı ve soruşturmada yer alan şüphelilerin 2009 ile 2014 yılları arasındaki sınav soruşturmalarında şüpheli olduğu belirtilerek, şüphelilerden birinin BTK uzmanı olduğu ve 2014 yılındaki sınavda soruları sızdıran kişi olduğu anlatıldı.

Mahkemeye gönderilen iddianamede yer alan 123'ü tutuklu, 10'u tutuksuz, 3'ü firari 136 şüpheli hakkında 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs', 'Terör örgütü üyeliği' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. 

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