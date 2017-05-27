Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul, ()- SÖZCÜ Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye çıkartılan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklulardan Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan, Bakırköy Kadın Cezaevi'ne getirildi. Saat 01.30 sıralarında cezaevine getirilen Olgun'a 3 gazete çalışanı arkadaşı destek verdi. Aynı soruşturma kapsamında gazetenin İzmir Muhabiri Gökmen Ulu da tutuklanmış, mali işler müdürü Yonca Yücekaleli ise serbest bırakılmıştı.
Sözcü gazetesi soruşturmasında tutuklanan Mediha Olgun cezaevine konuldu
Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul, ()- SÖZCÜ Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye çıkartılan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklulardan Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun Çağlayan'daki İstanbul Adalet...
27 Mayıs 2017 Cumartesi 01:57
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