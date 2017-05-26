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Sözcü Gazetesi soruşturması adliye önünde protesto edildi (1)

Hayati KILIÇ- Özden ATİK/İSTANBUL,() Sözcü Gazetesi'ne 19 Mayıs'ta başlatılan soruşturma ve gözaltılar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde protesto edildi. İstanbul Barosu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti...

Sözcü Gazetesi soruşturması adliye önünde protesto edildi (1)

Hayati KILIÇ- Özden ATİK/İSTANBUL,() Sözcü Gazetesi'ne 19 Mayıs'ta başlatılan soruşturma ve gözaltılar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde protesto edildi. İstanbul Barosu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcileri ile CHP Milletvekilleri, Sözcü Gazetesi'nin bazı yazarları, çalışanları ve gazete okurları biraraya gelerek "Özgür basın susturulamaz" sloganları attı. "Sözcü susarsa Türkiye susar" pankartı da açan grup adına gazetenin avukatlarından Celal Ülgen açıklama yaptı. 

(FOTOĞRAF)

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