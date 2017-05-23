Sözcü Gazetesi Mali İşler Müdürü gözaltına alındı...

Özden ATİK / İSTANBUL, () SÖZCÜ Gazetesi Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli, ifade vermek için geldiği adliyede gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sözcü Gazetesi Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli, bugün ifade vermek üzere avukatı İsmail Yılmaz ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ancak soruşturmayı yürüten savcı Asım Ekren, Yonca Kaleli'nin ifadesini almadı. Kaleli hakkında gözaltı işlemi uygulanarak polis eşliğinde emniyete götürüldü.

"ÜÇ SAAT BEKLEDİK, GÖZALTINA ALINDI"

Yonca Yücekaleli'nin avukatı İsmail Yılmaz gazetecilerin soruları üzerine "Yonca Yücekaleli hakkında çıkan 'Gözaltı kararı var' haberleri üzerine bugün adliyeye gelerek savcılığa ifade vermek istedi. Yaklaşık üç saat bekledik ancak burada ifadesi alınmadı. Daha sonra gözaltı işlemi uygulanarak emniyete götürüldü" dedi.

19 MAYIS'TA GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun, İzmir Muhabiri Gökmen Ulu ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunun üzerine 19 Mayıs günü, evlerinde arama yapılan Gökmen Ulu ve Mediha Olgun gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Yonca Yücekaleli adresinde bulunmadığından, gazetenin sahibi Burak Akbay ise yurtdışında olduğu için gözaltına alınamamıştı.