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Soyu tükenme tehlikesi yaşayan ‘Kırmızı Benekli Alabalık’ türü Yalova’da tespit edildi

YALOVA’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli tarafından Sarıkaya Deresi’nde Türkiye’de nesli tükenme tehlikesinde olan ve avlanılması yasaklanan ‘Kırmızı Benekli Alabalık’ türü tespit edildi. Türkiye’de...

Soyu tükenme tehlikesi yaşayan ‘Kırmızı Benekli Alabalık’ türü Yalova’da tespit edildi
YALOVA’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli tarafından Sarıkaya Deresi’nde Türkiye’de nesli tükenme tehlikesinde olan ve avlanılması yasaklanan ‘Kırmızı Benekli Alabalık’ türü tespit edildi.
Türkiye’de tükenme tehlikesinde olan ve Anadolu’ya özgü endemik bir tür olan Kırmızı Benekli Alabalık türü Yalova’da Sarıkaya Deresi’nde tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
"Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Salma trutta sp. (Kırmızı Benekli Alabalık) türü tespit edilmiştir. Türün durumunun ortaya konulması, devamlılığının sağlanması ve popülasyonun artırılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ile istişare edilerek Şube Müdürlüğümüz, Bolu Şube Müdürlüğü ile irtibata geçmiştir. İlimiz Sarıkaya Deresi’nde kurumumuz teknik personelleri tarafından gerekli çalışma yapılmış ve Salma trutta sp. (Kırmızı Benekli Alabalık) türünün derede doğal olarak yaşamını sürdürdüğü belirlenmiştir."
KIRMIZI BENEKLİ ALABALIK
Adını üzerindeki benek ve şekillerden alan; dağalası, dağ alabalığı olarak da bilinen kırmızı benekli alabalık nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Anadolu’ya özgü endemik bir tür olan kırmızı benekli alabalıklar, içme suyu kalitesindeki soğuk sularda yaşıyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Marmara Bölgesi ve Abant Gölü gibi ülkemizin farklı bölgelerinde 6 türü bulunuyor.

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