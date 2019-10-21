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Soylu: Yılbaşından bugüne 75 bin 172 kişi sınır dışı edildi (1)
Harun UYANIK/İSTANBUL, () İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayı'na katıldı. İstanbul'taki toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bugüne kadar 75 bin 172 kaçak göçmenin...
GENEL 21.10.2019, 11:43
Harun UYANIK/İSTANBUL, () İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayı'na katıldı.
İstanbul'taki toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bugüne kadar 75 bin 172 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti. Soylu, "Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında" diye konuştu.
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