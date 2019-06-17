Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Soyer ile Kaya arasında ‘Yıldırım’ tartışması

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a yönelik, “Biri gitmekte olanı, öbürü gelmekte olanı gösteriyor. Gitmekte olanın pili, şarjı bitmiş”...

Soyer ile Kaya arasında ‘Yıldırım’ tartışması
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a yönelik, “Biri gitmekte olanı, öbürü gelmekte olanı gösteriyor. Gitmekte olanın pili, şarjı bitmiş” sözlerine, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’dan tepki geldi. Kaya, “Soyer, Sayın Binali Yıldırım'a karşı haddini aşan ifadeler kullanmış. Siyasi ahlaktan ve nezaketten yoksun bu kişiyi edepli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın önceki gün çıktıkları ortak yayında, sergiledikleri performansa ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Tunç Soyer, “Biri gitmekte olanı, öbürü gelmekte olanı gösteriyor. Gitmekte olanın pili, şarjı bitmiş. Öbür tarafta coşku, heyecan ve kararlılık, özgüven var, bence mükemmel” dedi. Soyer’in açıklamasına AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’dan tepki geldi. Kaya, “İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sayın Binali Yıldırım'a karşı haddini aşan ifadeler kullanmış. Siyasi ahlaktan ve nezaketten yoksun bu kişiyi edepli olmaya davet ediyorum” dedi. Kaya, açıklamasının devamında şunları söyledi:
“Soyer'in Türkiye'nin son Başbakanı, Gazi Meclisin 28’inci Başkanı Sayın Binali Yıldırım'a karşı kullandığı ifadeler, kendi kişiliğini ve siyasi kalitesini ortaya koymaktadır. ‘Zübük siyaset’ tarzına sahip politikacıların geçmişte kaldığına inanıyorduk. CHP'li Tunç Soyer'in açıklamalarını görünce siyaset kurumu adına hayıflanmamak mümkün değildir. Kendisine son sözüm, basitlik yapmayıp İzmir'in birikmiş sorunlarına eğilmesidir.”

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328