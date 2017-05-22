Southwest Airlines, Amadeus Altéa sistemine geçiş yaptı

ANKARA, () - AMERİKA Birleşik Devletleri'nin en büyük havayolu şirketlerinden birisi olan Southwest Airlines, dünya seyahat sektörünün ileri teknoloji çözümlerinin önde gelen sağlayıcısı ve işlemcisi Amadeus IT Group'un Amadeus Altéa Yolcu Hizmet Sistemi'ne (PSS) geçiş yaptı. Southwest Hava Yolları'nın dokuz ülkedeki 101 havaalanında halihazırda yapılan ve yapılacak olan tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşları, Altéa üzerinden yönetilecek. Böylece havayolu şirketi artık Amadeus'un sunduğu yeni IT platformu ile müşteri deneyimini geliştirme ve gelir performansını yükseltme konularında daha fazla esneklik kazandı.

Southwest ve Amadeus bünyesindeki 1500'i aşkın çalışandan oluşan ekip, birden çok rezervasyon sisteminin işlevlerini Altéa Suite ürünlerinin yer aldığı tek bir platformda toplamak üzere üç senedir iş birliği yapıyor. Southwest'in yeni rezervasyon sisteminin getirdiği bir dizi özellik ile sunacağı yenilikler arasında; uçuş tarifesinin, iyileştirilen aktarma süreleri dahil optimizasyonu, herhangi bir çıkış ve varış noktası arasında daha kolay envanter yönetimi, potansiyel yan hizmetlerin değerinin yönetilmesi ve elverişsiz hava koşulları ve başka operasyonel problemler dolayısıyla kesintiye uğrayan uçuşlarda yeniden rezervasyon sürecinin otomatikleştirilmesi gibi hizmetler yer alıyor. Southwest, işlevselliği ve operasyon kapasitesini artıran yeni rezervasyon sistemi ile 2020 yılına kadar yılda yaklaşık 500 milyon dolar tutarında ek faiz ve vergi öncesi gelir elde etmeyi hedefliyor. İş ortaklığı kapsamında havayolu şirketi, Temmuz 2014'ten başlayarak uluslararası uçuşlar için Amadeus Altéa PSS aracılığıyla işlemlerini yapmaya başladı. Southwest, Aralık 2016 itibarıyla tüm operasyon işlemlerini daha fazla Altéa Suite üzerinde yoğunlaştırmaya devam ederek 8 Mayıs 2017 sonrası için tek bir rezervasyon sistemine geçiş yaptı.

"HAVAYOLLARINA ÖZEL YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER ÜRETİYORUZ"

Amadeus Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Luis Maroto konu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük havayolu şirketi Southwest'in, işindeki yeni dönüm noktasını inşa etme konusunda Amadeus'a güvenmesi bizi çok mutlu ediyor.ö Maroto, “Havayolu ortaklarımızın, ürünlerini yolcuların ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde adapte etmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olacak yenilikçi ve şirkete özel teknolojiler geliştirmek göğsümüzü kabartıyor. ABD'nin bu lider havayolu ile iş birliği yapmak ayrıca gurur verici." diye ekledi.

Southwest Airlines YK Başkanı ve CEO'su Gary Kelly ise konuyla ilgili görüşlerini paylaştı: "Tek rezervasyon sistemine geçiş, Southwest için dönüşümün temelini oluşturan bir mihenk taşı niteliğinde. Hatta şirketimizin tarihinde tek seferde yapılan en büyük teknoloji girişimi olma özelliğini taşıyor. Bunu bize kazandırmak için yıllarca yorgunluk bilmeden, titizlikle çalışan binlerce çalışanımızı ve iş ortağımızı kutluyor ve onlara teşekkür ediyoruz." Kelly sözlerini şöyle sürdürdü: “Amadeus ile her gün derinleşen ortaklığımız, yeni araçlar ile çalışanlarımıza güç katarak onları en iyi şekilde yaptıkları işi yani dünyaca ünlü misafirperverliği sunabilecekleri daha parlak bir geleceğe taşıyor."

Southwest Airlines Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CIO'su Randy Sloan ise “Southwest olarak heyecan verici bir zamandan geçiyoruz; Amadeus Bilgi Teknolojisi Grubu ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, bize geleceğe ilerleme gücü veriyorö dedi. Amadeus Bilgi Teknolojileri Grubu'nun Havayollarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Julia Sattel ise şunları söyledi: “Southwest ile süregelen ilişkimiz bizim açımızdan heyecan verici; ortaklığımızı, teknolojimizin ve çalışanlarımızın kalitesinin göstergesi olarak görüyoruz. Ekibimiz, yeni nesil perakendeciliğe giden bu yolda, hava yollarına destek vermek üzere azimle çalışıyor."