Sosyal sorunların çözüm anahtarı Samsun'da aranacak

SAMSUN’da 26-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek ‘Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongre’nin tanıtım toplantısı, Samsun Valiliği toplantı salonunda yapıldı.

Samsun Valiliği öncülüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM), Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) ve MAĞDUR-DER tarafından 26-28 Nisan tarihinde düzenlenecek olan ‘Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongre’nin tanıtım toplantısı Samsun Valiliği toplantı salonunda yapıldı.

Kongrenin tanıtım toplantısına Samsun Valisi Osman Kaymak, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) Genel Başkanı Adem Solak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Çağımızda sosyal sorunlar artık devletlerin özellikle kaynak ayırarak mücadele etmesi gereken alan haline geldi. Büyükşehirlerde yaşanan sosyal sorunlar, özellikle şiddet, boşanmalar, intiharlar, uyuşturucu kullanılması, cinsel istismarlar ve benzeri şiddet türleri toplumda toplumsal bir suç haline dönüştü ve bunların önlenmesi için devletimizin ciddi şekilde çalışma yapması gerekiyor. Bu çalışma nasıl olacak? Bunun boyutları nasıl olacak? Bu konuda 77 üniversiteden 447 bilim adamı katılımıyla 254 bildiri sunulacak. Bu kongrede devletimizin şiddetle mücadeledeki yol haritası belirlenecek. Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda, ilgili kurumların şiddetle mücadelesinin bir yol haritası, bir bilimsel çözümünü düşündük. Bu anlamda da bilim adamlarını 26-28 Nisan tarihinde ilimize davet ettik. 3 gün sürecek bu kongre ile inşallah şiddet ile mücadelenin bilimsel bir haritasını çıkartacağız. Bunları seçimden sonraki yeni hükümete arz edeceğiz” dedi.

‘AMACIMIZ, ŞİDDETLE MÜCADELE POLİTİKALARINA DESTEK’

Kongrenin amacı hakkında bilgi veren Vali Kaymak, “Bu çalışmada terör ve doğurduğu sosyal travmalar, zorunlu göçler ve doğurduğu sosyal travmalar, ihtilaller ve doğurduğu sosyal travmalar, uyuşturucu bağımlılığı ve doğurduğu sosyal travmalar, sanal alem, medya şiddeti ve doğurduğu sosyal travmalar ile toplumsal cinsiyet, insan hak ihlalleri ve sosyal travmalar ana başlıkları halinde bildiriler sunulacak. Amacımız devletin şiddetle mücadele politikalarına destek vermek. Toplumu bilinçlendirmek ve toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlamak, toplumu bilinçlendirmeye yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenlemek. Mağdurlara destek olmak, olası toplumsal travmalara karşı müdahale ekiplerine destek olmak, şiddet ve şiddetin toplumsal etkilerine yönelik bilimsel ve kurumsal araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla bu kongre çalışmalar yapacak. Bu çalışmayı yaparken ilimizdeki muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, öğretmenlerimiz, özellikle rehber öğretmenlerimiz bu çalışmayı yakından takip etmelerini arzu ediyoruz. Müftülüğümüzün çalışanlarının yakından takip etmelerini arzu ediyoruz. Çalışmalar çıkarıldıktan sonra baskıya sunulup, kitap haline dönüşecek. Daha sonra da ilgili ve uygulayıcı kuruluşlar olan bakanlıklar, valilikler, belediyeler inşallah bunları hayata geçirmeye çalışacağız” diye konuştu.

‘ŞİDDET KOMPLE BİR KÜLTÜRDÜR’

Türkiye’de ilk defa şiddet ile sosyal travmayı yan yana getiren bir kongre yapacaklarını ifade eden HEGEM Genel Başkanı Adem Solak, “Şiddet ile ilgili Türkiye’de çalışmalar yapılıyor. Fakat herkes bir tarafından tutuyor. Doktor saldırıya uğruyor, sağlıkta şiddeti konuşuyoruz. Okulda okul müdürüne bıçak çekiliyor, okul şiddetini konuşuyoruz. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yarıda kaldı, futbol şiddetini konuşuyoruz. Oysa şiddet komple bir kültürdür. Bunu ancak cezaevinde anlayabiliyorsunuz. Özellikle teröristlerle aylar ve yıllar süren çalışmalarda. İnsan nasıl dağa çıkar? Şiddet şiddeti doğuruyor. O zaman bizim buradaki başlıklar zaruri olarak bir arada toplanma ihtiyacı oluyor ve Türkiye’de ilk kez şiddet ile sosyal travmayı yan yana getiren bir kongre yapacağız” dedi.



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